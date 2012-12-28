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В России
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44 минуты назад
В Тюменской области семь человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком
Семь человек погибли и ещё двое получили травмы в результате столкновения минивэна с грузовиком на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После удара легковой автомобиль загорелся.
Уточняется, что ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском муниципальном округе. После столкновения начался пожар.
Информация о ДТП с последующим возгоранием поступила в среду в 00:00 по местному времени, — сообщает ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что авария произошла на 278-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Минивэн наехал на стоящий грузовой автомобиль.
«По предварительной информации, в результате ДТП погибли семь человек», — говорится в сообщении ведомства.
На месте работали сотрудники МЧС России и Тюменской областной службы экстренного реагирования, — передает RT.
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