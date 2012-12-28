В Тюменской области семь человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком

Семь человек погибли и ещё двое получили травмы в результате столкновения минивэна с грузовиком на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После удара легковой автомобиль загорелся.