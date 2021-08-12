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По факту крушения вертолета с туристами на Камчатке возбуждено дело
На Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами.
12 августа около 10 часов по местному времени вертолет упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника на юге Камчатки приблизительно в 5 километрах от берега. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.
По предварительной информации, восемь человек спаслось. Еще восемь человек могут находиться внутри вертолета.
Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли 8 человек после крушения вертолёта Ми-8 в озеро на Камчатке и доставили их на кордон на берегу. Температура воды в озере не более 5—6 °С и в ней невозможно долго находиться, - сообщили в пресс-службе заповедника. Помощь потерпевшим прибыла с кордона "Озерный".
Двое из восьми спасенных после крушения вертолета Ми-8 находятся в реанимации краевой больницы в тяжелом состоянии, угрозы их жизням нет, - сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. В Петропавловск-Камчатский их доставил борт службы катастроф. Первую помощь этим людям оказали на месте, - передает "Интерфакс".
Лечить спасенных будут в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском, - уточнили в пресс-службе.
Среди 8 спасенных оказался телеведущий Николай Корженевский, - сообщает REGNUM.
Николай Корженевский является ведущим новостей на канале "Россия 24". Раньше он вёл программу "Экономика. Курс дня".
Поисково-спасательная операция продолжается. Сейчас на озере Курильское идут поиски и сбор обломков разбившегося вертолета. Этим занимаются 15 спасателей, в том числе шесть водолазов, операцию координирует краевое управление МЧС, - добавили в пресс-службе.
Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8-9 метров, - сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.
"В 9.25 утра на озере был туман, видимость не превышала 100 метров. Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок – вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду 2 катера и за 3-4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было 8 человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили. В спасательной операции принимали участие 4 инспектора Кроноцкого заповедника", – рассказал участковый государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Евгений Денгес.
Военные с роботами присоединятся к поисковой операции на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, - сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Как сообщает "ПРАЙМ", полет, в который отправились туристы на вертолете Ми-8, стоил около 35-45 тысяч рублей, - следует из данных на официальном сайте компании холдинга, которому принадлежит упавшее на Камчатке судно.
По факту крушения вертолёта МИ-8 СК РФ по региону возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц по ст. 263 УК РФ, ч. 3.
Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
По предварительной информации, восемь человек спаслось. Еще восемь человек могут находиться внутри вертолета.
Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли 8 человек после крушения вертолёта Ми-8 в озеро на Камчатке и доставили их на кордон на берегу. Температура воды в озере не более 5—6 °С и в ней невозможно долго находиться, - сообщили в пресс-службе заповедника. Помощь потерпевшим прибыла с кордона "Озерный".
Двое из восьми спасенных после крушения вертолета Ми-8 находятся в реанимации краевой больницы в тяжелом состоянии, угрозы их жизням нет, - сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. В Петропавловск-Камчатский их доставил борт службы катастроф. Первую помощь этим людям оказали на месте, - передает "Интерфакс".
Лечить спасенных будут в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском, - уточнили в пресс-службе.
Среди 8 спасенных оказался телеведущий Николай Корженевский, - сообщает REGNUM.
Николай Корженевский является ведущим новостей на канале "Россия 24". Раньше он вёл программу "Экономика. Курс дня".
Поисково-спасательная операция продолжается. Сейчас на озере Курильское идут поиски и сбор обломков разбившегося вертолета. Этим занимаются 15 спасателей, в том числе шесть водолазов, операцию координирует краевое управление МЧС, - добавили в пресс-службе.
Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8-9 метров, - сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.
"В 9.25 утра на озере был туман, видимость не превышала 100 метров. Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок – вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду 2 катера и за 3-4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было 8 человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили. В спасательной операции принимали участие 4 инспектора Кроноцкого заповедника", – рассказал участковый государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Евгений Денгес.
Военные с роботами присоединятся к поисковой операции на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, - сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Как сообщает "ПРАЙМ", полет, в который отправились туристы на вертолете Ми-8, стоил около 35-45 тысяч рублей, - следует из данных на официальном сайте компании холдинга, которому принадлежит упавшее на Камчатке судно.
По факту крушения вертолёта МИ-8 СК РФ по региону возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц по ст. 263 УК РФ, ч. 3.
Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.