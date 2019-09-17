В России

31 минуту назад

Минкомсвязи решило убрать из закона ограничение «0+»

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#возрастная маркировка
Категория «0+» может исчезнуть из возрастных маркировок информационной продукции в России. В дальнейшем число категорий может быть сокращено до трех, рассказал «Известиям» замминистра связи Алексей Волин. 

Проект соответствующих поправок сейчас проходит общественное обсуждение. В дальнейшем, по словам Волина, планируется оставить в законодательстве только категории «6+», «14+» и «18+». Всю ответственность за неправильную маркировку министерство предлагает отменить. 

Планируется, что изменения вступят в силу в апреле 2020 года. 
176
#возрастная маркировка

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