Липчане торговали подозрительно дешевой икрой в Пскове

Полиция отправила товар на экспертизу.

118 банок красной икры было конфисковано у жителей Липецкой области в Пскове. Как сообщает УМВД по Псковской области, липчане торговали деликатесом в одном из торговых центров. Продавцы предлагали 140-граммовые банки за 170-200 рублей. На банках был указан производитель из Петропавловска-Камчатского.



Полицейские установили, что группа лиц, приехавших из Липецкой области, реализует икру лососевую красную без каких-либо сопроводительных документов. Не было у них и медицинских книжек.



- В нарушение действующего в области законодательства торговля велась в неустановленном месте. А при вскрытии банки ее содержимое, прямо скажем, не вызвало положительных эмоций у стражей порядка. По словам же приезжих продавцов, эту икру они приобрели через интернет-сайт, - указывают в УМВД по Псковской области.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, товар отправлен на экспертизу. Материалы проверки будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Управление Роспотребнадзора по Псковской области и в отдел потребительского рынка мэрии Пскова.