Происшествия

сегодня, 09:13

Липчане торговали подозрительно дешевой икрой в Пскове

7 766
#икра #торговля
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Липчане торговали подозрительно дешевой икрой в Пскове

Полиция отправила товар на экспертизу.

118 банок красной икры было конфисковано у жителей Липецкой области в Пскове. Как сообщает УМВД по Псковской области, липчане торговали деликатесом в одном из торговых центров. Продавцы предлагали 140-граммовые банки за 170-200 рублей. На банках был указан производитель из Петропавловска-Камчатского.

Полицейские установили, что группа лиц, приехавших из Липецкой области, реализует икру лососевую красную без каких-либо сопроводительных документов. Не было у них и медицинских книжек.

- В нарушение действующего в области законодательства торговля велась в неустановленном месте. А при вскрытии банки ее содержимое, прямо скажем, не вызвало положительных эмоций у стражей порядка. По словам же приезжих продавцов, эту икру они приобрели через интернет-сайт, - указывают в УМВД по Псковской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, товар отправлен на экспертизу. Материалы проверки будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Управление Роспотребнадзора по Псковской области и в отдел потребительского рынка мэрии Пскова.
7 766
#икра #торговля
1

Комментарии (7)

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Логика

17 минут назад
на хваленой ярмарке такая икра продавалась по 250....и вообще ярмарка была ОЧЕНЬ дорогой!
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тото

20 минут назад
В переходе у рынка тоже какоето уйло торгует по 200 рублей,имитированной икрой.
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ну

42 минуты назад
не расстраивайтесь из-за каждой сволочи
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Дрозоф

42 минуты назад
все нормально, просто она из липецких осетров
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Милая Оксана

44 минуты назад
Извините , а это точно Россия ?
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Евген

51 минуту назад
Ну они и у нас торговали возле "ЛИНИИ", прямо с ящиков и ни кто их не трогал. Вмдимо действующее в Липецкой области законодательство это не запрещает.
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цирк

сегодня, 09:19
а там еще подозрительные пластмассовые данковские помидоры не появились
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