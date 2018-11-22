Фонд капремонта предлагает обозначить приоритетные виды работ в специальном опросе

Фонд капитального ремонта проводит опрос жителей Липецкой области по вопросу определения приоритетных видов работ по капитальному ремонту.

Пройти опрос можно на официальном сайте Фонда – www.kapremont48.ru , окно с опросом выпадает на сайте сразу, как только пользователь зайдет на него, также опрос можно пройти на официальной странице Фонда в социальной сети Вконтакте .

Данный опрос станет дополнительным инструментом взаимодействия с гражданами, определенным индикатором общественного мнения. Результаты будут опубликованы, и, безусловно, приняты в работу, в том числе для проведения качественного технического мониторинга многоквартирных домов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день собственники имеют право на активное участие в вопросах капитального ремонта и в определении видов работ. В соответствии с действующим законодательством за год до проведения капитального ремонта Фонд направляет собственникам предложения о проведении капитального ремонта, которые содержат информацию о сроке начала ремонта, необходимом перечне и объеме работ, их стоимости. Собственники должны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта в своем доме, а также определить лицо, которое от имени собственников будет участвовать в приемке выполненных работ. К сожалению, по результатам направленных предложений за последние годы, наблюдается низкая активность граждан в данном вопросе, поэтому Фонд решил задействовать опрос, как дополнительный инструмент получения обратной связи от граждан.

Опрос стартовал 15 ноября, за первую неделю участие приняли порядка 400 граждан, окончание опроса планируется по факту 1000 проголосовавших респондентов.



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