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22 минуты назад

Ельчане на Масленицу пойдут за рыбой

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#Рыбалка #улов #праздник
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Ельчане на Масленицу пойдут за рыбой

Особо удачливых ждет уха.

Как сообщает туристско-информационный центр «Елецкий край», 25 февраля местные рыбаки соберутся на пруду в поселки Красный Октябрь Фёдоровского сельского поселения. Здесь пройдет фестиваль зимней рыбалки «Ловись рыбка большая и маленькая».

В 9:00 начнется регистрация участников, а уже в 10:00 рыбаки спустятся на лёд, начнут бурить лунки и, применяя все возможные навыки рыбной ловли, постараются удивить трофейным уловом. Дабы разбавить соревновательный процесс, на фестивале гостям расскажут фантастические «рыбацкие байки» и множество историй связанных с рыбной ловлей. Наваристую уху участники фестиваля будут готовить в рамках кулинарного конкурса «А ушица – хоть куда!».

Организаторы приглашают всех желающих.
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#Рыбалка #улов #праздник
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