Общество

21 минуту назад

Мужчины Липецка пройдут в зоопарк как дети

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#Праздник #зоопарк #билет
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Мужчины Липецка пройдут в зоопарк как дети

Акцию приурочена к празднику.

Зоопарк Липецка решил по-своему поздравить мужчин с Днем защитника Отечества. Все посетитель учреждения культуры смогут пройти в зоологический парк 23 февраля по детскому билету.

В учреждении дополняют, что желают мужчинам, чтобы фортуна всегда сопровождала их в пути, любовь и достаток царили в семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть любые начинания приносят отличный результат и хорошее настроение.

Зоопарк Липецка начал работу в августе 1972 года. На площади более четырёх гектаров размещено более 3500 экземпляров животных и птиц. Представлено более 320 видов, 43 вида животных зоопарка занесены в международную Красную книгу, 20 видов в Красную книгу России, и ещё 20 охраняются в Липецкой области. В зоопарке имеются аквариум, террариум, где проводятся обзорные тематические лекции.
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#Праздник #зоопарк #билет
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Комментарии (1)

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липчанин

2 минуты назад
а члены профсоюза по 5 копеек.
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