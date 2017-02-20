Общество

54 минуты назад

«Плачу налоги! Где дороги?!»

4 590
#Петиция #обращение #дороги #коррупция #налог
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«Плачу налоги! Где дороги?!»

Ставки как в Москве, ямы как на Марсе.

Пользователь сервиса онлайн-петиций Иван Попов разместил на ресурсе  петицию в адрес прокуратуры Липецкой области. Мужчина просит людей в погонах разобраться с расходованием средств на ремонт дорог в регионе.

- В Липецкой области одна из наиболее высоких ставок транспортного налога. Ежегодно тысячи автомобилистов Липецкой области страдают в авариях и чинят ходовую, колеса и диски своих авто по вине недобросовестного ремонта дорог или его отсутствия. А для пешеходов отсутствуют тротуары и пешеходные переходы. Так что же мешает области гордится качеством и безопасностью своих дорог, если ставка транспортного налога на ровне с Московским регионом? Почему администрация закрывает глаза, расходует средства не целенаправленно, либо погрязла в коррупции? Просим подконтрольные органы разобраться в ситуации, привлечь к ответственности виновных и проконтролировать целенаправленность расходования региональных средств выделяемых на реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Липецкой области, - резюмирует свое обращение автор.

Петиция Ивана Попов пока нашла поддержку только у 15 пользователей сервиса. Если обращение все же станет популярным на ресурсе, то его администрация отправит петицию адресату.
4 590
#Петиция #обращение #дороги #коррупция #налог
2

Комментарии (4)

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Липчанин

3 минуты назад
На Доватора третий месяц зимы латают ямы. Вырезают карты и латают. Каждые 2 недели. Регулярно. С каждым днем все хуже и хуже дела в городе, хоть на улицу не выходи. Скоро еще и поплывем все
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Гость

19 минут назад
Да, дороги в городе отвратительные или точнее, их вообще нет, яма на яме. Администрация ничего не делает. Вот снег сошел немного и все дороги в ямах, едешь и не знаешь, то ли за ямами смотреть, то ли за другими участниками движения.
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Степа

23 минуты назад
Нет понимания, что делать с благоустройством города? Дороги паршивые, снег не убирается, к паводку готовимся всем миром. Чем занимаются наши чиновники и муниципальные предприятия?
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*****

44 минуты назад
Я масло на хлеб толще мажу, чем в прошлом году асфальт положили. Сняли 5 см старого асфальта положили 2см.!!!!
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