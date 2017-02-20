Общество
54 минуты назад
«Плачу налоги! Где дороги?!»
4 590
Ставки как в Москве, ямы как на Марсе.
Пользователь сервиса онлайн-петиций Иван Попов разместил на ресурсе петицию в адрес прокуратуры Липецкой области. Мужчина просит людей в погонах разобраться с расходованием средств на ремонт дорог в регионе.
- В Липецкой области одна из наиболее высоких ставок транспортного налога. Ежегодно тысячи автомобилистов Липецкой области страдают в авариях и чинят ходовую, колеса и диски своих авто по вине недобросовестного ремонта дорог или его отсутствия. А для пешеходов отсутствуют тротуары и пешеходные переходы. Так что же мешает области гордится качеством и безопасностью своих дорог, если ставка транспортного налога на ровне с Московским регионом? Почему администрация закрывает глаза, расходует средства не целенаправленно, либо погрязла в коррупции? Просим подконтрольные органы разобраться в ситуации, привлечь к ответственности виновных и проконтролировать целенаправленность расходования региональных средств выделяемых на реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Липецкой области, - резюмирует свое обращение автор.
Петиция Ивана Попов пока нашла поддержку только у 15 пользователей сервиса. Если обращение все же станет популярным на ресурсе, то его администрация отправит петицию адресату.
- В Липецкой области одна из наиболее высоких ставок транспортного налога. Ежегодно тысячи автомобилистов Липецкой области страдают в авариях и чинят ходовую, колеса и диски своих авто по вине недобросовестного ремонта дорог или его отсутствия. А для пешеходов отсутствуют тротуары и пешеходные переходы. Так что же мешает области гордится качеством и безопасностью своих дорог, если ставка транспортного налога на ровне с Московским регионом? Почему администрация закрывает глаза, расходует средства не целенаправленно, либо погрязла в коррупции? Просим подконтрольные органы разобраться в ситуации, привлечь к ответственности виновных и проконтролировать целенаправленность расходования региональных средств выделяемых на реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Липецкой области, - резюмирует свое обращение автор.
Петиция Ивана Попов пока нашла поддержку только у 15 пользователей сервиса. Если обращение все же станет популярным на ресурсе, то его администрация отправит петицию адресату.
4 590
Липчанин
Гость
Степа
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