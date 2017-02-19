Происшествия
55 минут назад
В Хлевном глыба смерзшегося снега проломила крышу балкона
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Сегодня рано утром страшный грохот разбудил семью, спящую в доме на улице Комсомольской в Хлевном.
"Ледяная глыба снега рухнувшая с крыши дома пробила крышу балкона. Острые ледяные осколки посыпались на землю. По счастливой случайности никто ни внутри балкона, ни на улице под ним не пострадал. Жители дома отделались, как говорится, лёгким испугом", сообщает хлевенская газета "Донские вести".
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Картон
Иван.