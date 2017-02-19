Психически больной убил женщину в Липецке

Она стала его второй жертвой за последние шесть лет.

Вчера в Липецке на улице Мурманской в частном доме произошло убийство.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, подозреваемый вместе с сожительницей пришел в гости к ее родственнице. Там в компании они распивали спиртные напитки. Какое-то время спустя мужчина схватил нож и нанес родственнице сожительницы не менее 16 ударов в разные части тела. От полученных ранений внутренних органов 35-летняя женщина скончалась. У погибшей осталась 6-летняя дочь.



- В отношении 32-летнего мужчины Следственным отдел по Левобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, - дополнили в ведомстве. - Орудие убийство было изъято на месте преступления. Сам подозреваемый говорит, что не помнит, что послужило причиной его поведения.



В 2011 году он уже был уличен в совершении похожего убийства, но тогда судом в отношении него были избрана мера - принудительное лечение, так как он имеет психическое заболевание.

