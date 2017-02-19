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Психически больной убил женщину в Липецке

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#убийство
Психически больной убил женщину в Липецке

Она стала его второй жертвой за последние шесть лет.

Вчера в Липецке на улице Мурманской в частном доме произошло убийство.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, подозреваемый вместе с сожительницей пришел в гости к ее родственнице. Там в компании они распивали спиртные напитки. Какое-то время спустя мужчина схватил нож и нанес родственнице сожительницы не менее 16 ударов в разные части тела. От полученных ранений внутренних органов 35-летняя женщина скончалась. У погибшей осталась 6-летняя дочь.

- В отношении 32-летнего мужчины Следственным отдел по Левобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, - дополнили в ведомстве. - Орудие убийство было изъято на месте преступления. Сам подозреваемый говорит, что не помнит, что послужило причиной его поведения.

В 2011 году он уже был уличен в совершении похожего убийства, но тогда судом в отношении него были избрана мера - принудительное лечение, так как он имеет психическое заболевание. 
7 1342
#убийство

Комментарии (7)

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Просто я

8 минут назад
умый, при чем здесь умный или дурак ,и кто кому дает ,он Маше никто и к ней ни имел никакого отношения
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Justice

10 минут назад
В костер его!
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Хренонка

13 минут назад
Если он представляет угрозу окружающим,почему он не в дурке на ПМЖ?
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Нонка

16 минут назад
Болеть надо богатым а нищебродам только преступления и карательные меры
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Психиатор

23 минуты назад
Это не лечится!
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умый

28 минут назад
бабы дуры умным не дают
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внимание, вопрос

48 минут назад
КТО СЛЕДУЮЩИЙ???
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