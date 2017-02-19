54 минуты назад
Кобзев не пропустил уже в пятой официальной игре за «Факел» (ВИДЕО)
Наш земляк не пробиваем ни в России, ни на Кипре.
Воронежский «Факел» принимает поздравления по случаю выхода в полуфинал Кубка ФНЛ – турнира, который в зимний период российские клубы проводят на Кипре. Этого успеха воронежцы добились в заключительном третьем матче группового этапа, в котором они встречались со столичным «Спартаком-2».
Кобзев делал все, чтобы спартаковцы ему не забили. Фото ФК "Факел".
Обе команды подошли к очному противостоянию с одинаковым количеством очков, но у «Факела» были лучше дополнительные показатели, поэтому его устраивала и ничья. В итоге воронежцы ее добились – 0:0. «Ворота на замке» в этом матче сумел сохранить отыгравший все 90 минут липецкий голкипер «Факела» Александр Кобзев.
Больше моментов в этом матче создали спартаковцы, но Кобзев был непробиваем. Больше всего Александру докучал… другой наш земляк форвард спартаковцев Артем Федчук. На 37-й минуте Федчук даже вышел один на один с вратарем воронежцев, но не сумел его обыграть – Кобзев отвел угрозу.
Обзор матча. Видео ФК "Факел".
Любопытно, что Кобзев проводил свою пятую официальную игру за «Факел» (чемпионат и Кубок России, Кубок ФНЛ) и во всех пяти встречах не пропустил ни одного гола! На Кипре Кобзев сыграл один тайм во встрече с астраханским «Волгарем», завершившейся 1:1, но мяч у воронежцев пропустил не Александр, а гражданин Латвии Виталийс Мельниченко. В следующем матче с дублем «Краснодара» Кобзев вышел уже в основе, уступив Мельниченко свой пост в перерыве. Соперники не смогли пробить липчанина, а вот его сменщику забили трижды, матч завершился победой «огненных» - 8:3.
В итоге в группе «D» три команды набрали по 5 очков – «Факел», «Спартак-2» и «Волгарь». Проиграл все три встречи дубль «Краснодара». В следующий круг вышли воронежцы, которые в полуфинале 21 февраля сыграют с победителем группы «С» саранской «Мордовией». Начало матча в 19.00 по московскому времени.
В другом полуфинале 20 февраля встретятся столичное «Чертаново» и «Енисей» из Красноярска. Отметим что соперники «Металлурга» по зоне «Центр» чертановцы на Кипре начали свое выступление с поражения от ярославского «Шинника» - 0:1, но затем сумели обыграть старших по рангу «Тамбов» - 1:0 и краснодарскую «Кубань» - 2:1, став победителями в своей группе.
Еще в двух командах-участницах турнира играли наши земляки: в «Тамбове» Алексей Рыбин и Денис Поярков, в «Шиннике» - Кирилл Гоцук. В последнем туре эти команды встретились между собой. Все трое бывших футболистов «Металлурга» отыграли по 90 минут, а Поярков даже забил гол. Встреча завершилась вничью – 3:3, и в результате обе команды покинули турнир после группового этапа.