Кобзев не пропустил уже в пятой официальной игре за «Факел» (ВИДЕО)

Наш земляк не пробиваем ни в России, ни на Кипре.

Воронежский «Факел» принимает поздравления по случаю выхода в полуфинал Кубка ФНЛ – турнира, который в зимний период российские клубы проводят на Кипре. Этого успеха воронежцы добились в заключительном третьем матче группового этапа, в котором они встречались со столичным «Спартаком-2».



Кобзев делал все, чтобы спартаковцы ему не забили. Фото ФК "Факел".



Обе команды подошли к очному противостоянию с одинаковым количеством очков, но у «Факела» были лучше дополнительные показатели, поэтому его устраивала и ничья. В итоге воронежцы ее добились – 0:0. «Ворота на замке» в этом матче сумел сохранить отыгравший все 90 минут липецкий голкипер «Факела» Александр Кобзев.

Больше моментов в этом матче создали спартаковцы, но Кобзев был непробиваем. Больше всего Александру докучал… другой наш земляк форвард спартаковцев Артем Федчук. На 37-й минуте Федчук даже вышел один на один с вратарем воронежцев, но не сумел его обыграть – Кобзев отвел угрозу.