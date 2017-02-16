В Липецке без света остаются 220 километров дворов и улиц

На протяжении пяти последних лет на строительство сетей наружного освещения мэрия не выделяла ни копейки.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства директор МКП Липецкгорсвет Валерий Кузбаев сообщил о состоянии дел с освещенностью дворовых территорий и улиц частного сектора. А они плачевны.



Так, в 16-ти микрорайонах города наружное освещение отсутствует в принципе. Без света во дворах живут, в частности, жители 20-го, 21-го, 22-го, 23-го и 24-го микрорайонов. По расчетам, необходимо построить уличное освещение протяженностью 109 км. Отсутствует свет на улицах частного сектора в районах НЛМК, ЛТЗ, Сокола, посёлков 10-я шахта и Матырский, селах Сселки, Жёлтые Пески, Коровино. Там необходимо построить ещё 110 км сетей.



В прошлом году мэрия изыскала возможность осветить дворы 28-го микрорайона. На это были изысканы около 35 млн рублей.



- Планы освещения города есть. Денег на это нет, - сообщил депутатам директор МКП Липецкгорсвет'' Валерий Кузбаев.



В настоящее время мэрия формировала перечень улиц и участков частного сектора, которые нужно осветить в первую очередь. Однако на протяжении последних пяти лет на эту работу из городского бюджета денег не выделялось. Кстати, нет средств на строительство уличного освещения и в этом году. Соответствующая муниципальная программа есть, а бюджетного финансирования нет.



