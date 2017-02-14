Липчане считают, что город не готов к паводку

В редакцию GOROD48 обратились жители улиц 40 лет Советской Армии и Скороходова.

В редакцию GOROD48 обратились жители улиц 40 лет Советской Армии и Скороходова. Они прислали сразу несколько фотографий, которыми пытаются доказать: город не готов к паводку, ручей, который идёт от улиц Первомайская, Октябрьская, через Фрунзе, Неделина, 40 лет Советской Армии, Скороходова, никто не расчищал и не собирается. И ситуация повторяется из года в год.



— Мы обращались в управление главного смотрителя, но никто ручей не расчищает, снег с улиц не вывозит, — рассказывает жительница уоицы 40 лет Советской Армии Светлана Генералова. — И это повторяется из года в год — летние фотографии прилагаются. А потом нас топит! На днях на наших улицах был подомовой обход представителями администрации — собирали подписи, что мы согласны на вывоз ценных вещей на период паводка. Но когда вода придёт — никто не знает, как долг нам придется жить без тех же холодильников? Не лучше ли своевременно подготовиться и расчистить русло от сухостоя, мусора и булыжников, вывезти снег с улиц?!



Как рассказал GOROD48 и.о. главного смотрителя Липецка Виктор Алексеев, началась расчистка русла ручья, который идёт по улице 40 лет Советской армии. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Октябрьской до улицы Неделина. К работам приступило МК РСДП — муниципальное казенное ремонтно-строительное дорожное предприятие, но сейчас завершить расчистку мешает погода — в Липецке сильный снегопад.



— В Липецке усиленно готовятся к паводку, — отметил Виктор Алексеев. — Ручей на улице 40 лет Советской Армии будет расчищен. Глава поставил задачу перед всеми муниципальными учреждениями, мы привлекаем добровольцев. Что касается подписей — то эту работу ведёт Управление по работе с населением.