Липчане в День влюбленных решили пожениться во второй раз

Анастасия и Владислав Волковы сегодня пришли подавать заявление в ЗАГС.

В День влюблённых у липецкого Дворца бракосочетания царит небывалый ажиотаж. Это несмотря на то, что свадьба сегодня в городе всего одна, и на то, что сегодня не разводят (хотя во Дворце бракосочетания вообще не разводят, это делают только отделы ЗАГС).



Липецкие влюблённые спешат подать заявление или забронировать дату и время свадьбы по предварительной записи именно в День Святого Валентина, считая это хорошим знаком.



Любовь творит чудеса! Анастасия и Владислав Волковы давно в разводе. Их первая свадьба была 17 декабря 2013 года. Но в официальном они прожили недолго: три года назад пара развелась. Но потом — два года назад снова помирись и снова стали жить вместе в гражданском браке. У ребят двое совместных детей — 4-летний сын и 3-летняя дочка.



Накануне Дня влюблённых Владислав Волков снова сделал бывшей жене предложение, чтобы аккурат14 февраля отправиться в ЗАГС подавать заявление.



— Владиславу не нравится, что его любимая бывшая жена часто ездит в командировки без кольца, — говорит Анастасия. — Вот и решил меня снова окольцевать! Сегодня с утра начали отмечать праздник, всё как положено: цветы, валентинки, даже завтрак в форме сердца. А в обед отправились с работы ненадолго и поехали во Дворец бракосочетания на предварительную запись. Свадьбу назначили на 22 июля — зимой, 17 декабря свадьба у нас уже была! Собираемся отметить это событие на природе, в большой шумной компании друзей и родных, с палатками. Первая свадьба у нас тоже была необычная — за две недели до неё жених сломал ногу, за два дня до росписи снял гипс, думала, что мне его самой через мосты носить придётся...



Александр Глазунов и Татьяна Бодайчук тоже пришли во Дворец бракосочетания именно 14 февраля. Хотя предложение Александр сделал ещё в октябре на Танин День рождения. Свадьба запланирована только на 1 сентября. Дату уже один раз перенесли — сначала хотели пожениться в июле, но выбранное кафе на эту дату уже оказалось занято.



— Зато всегда будет помнить, когда мы подавали заявление на предварительную запись, — говорят влюблённые. — мы, кстати, отмечаем все наши даты — и дату встречи, и дату, когда было сделано предложение, стараемся удивлять и радовать друг друга.



А вот Евгений Никонов и Ксения Егорова пришли уже не на предварительную запись, а подавать заявление. Свадьба у ребят уже через месяц — 15 марта. 14 февраля по счастливой случайности — последний день, когда принимают заявление именно на эту дату.