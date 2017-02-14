В двух школах Липецка закрыты основные здания

Там объявлен карантин по ОРВИ и гриппу.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, по последним данным, в Липецке по причине гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в 186 классах 30 школ, 5 школ закрыты полностью - это школы № 10, 12, 49, 63, 66, ещё две школы: №51 и №54 закрыты наполовину, эти школы располагаются в двух зданиях, и там на карантин ушли здания основной школы, а начальные классы учатся.



В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.