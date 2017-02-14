Общество

23 минуты назад

В двух школах Липецка закрыты основные здания

301
#карантин #ОРВИ #грипп
В двух школах Липецка закрыты основные здания

Там объявлен карантин по ОРВИ и гриппу.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, по последним данным, в Липецке по причине гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в 186 классах 30 школ, 5 школ закрыты полностью - это школы № 10, 12, 49, 63, 66, ещё две школы: №51 и №54 закрыты наполовину, эти школы располагаются в двух зданиях, и там на карантин ушли здания основной школы, а начальные классы учатся.

В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.
301
#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Безобразие

4 минуты назад
Закройте уже все школы. Хватит мучить детей. И писать постоянно об этом. Ситуация лучше не будет это уж точно, щас дождуться когда совсем пипец будет. Зачем?
ответить

Еще в рубрике

В День влюблённых в Липецке сыграли всего одну свадьбу
#ДеньВлюблённых #свадьба #ЗАГС
В День влюблённых в Липецке сыграли всего одну свадьбу

8 минут назад

Общество
На спасение липчан выделили 76 млн рублей
#Тендер #закупка #безопасность
На спасение липчан выделили 76 млн рублей

43 минуты назад

Общество
Жительница Липецкой области обнаружила болт в блинчиках
#Роспотребнадзор #
Жительница Липецкой области обнаружила болт в блинчиках

46 минут назад

Общество