«Металлург» возобновит сезон в Подольске, а на Пасху примет брянское «Динамо»

В офис клуба пришел проект нового календаря.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) направила в адрес клубов зоны «Центр» проект нового календаря оставшейся части сезона 2016/17.

Напомним, что из-за снятия ФК «Орел» на Совете лиги было принято решение полностью переверстать календарь матчей, поскольку в соревнованиях возникли бы продолжительные и ненужные паузы.

Согласно проекту, присланному сегодня в офис ФК «Металлург», первый официальный матч-2017 наша команда проведет 9 апреля в Подольске с «Витязем».

16 апреля на православный праздник Пасхи липчане примут брянское «Динамо». Затем 23 апреля «Металлург» едет в Пензу, 30 апреля дома принимает подмосковный «Сатурн» из Раменского, а 7 мая – ФК «Чертаново». 14 мая наша команда должна будет сыграть в Калуге, 21 мая на своем поле «сталевары» встретятся с тульским «Арсеналом-2», а 28 мая завершат сезон в Белгороде.

Впрочем, присланный вариант пока не является окончательным: с учетом мнений клубов в календаре еще возможны изменения.

- Позицию нашего клуба по поводу нового проекта мы пока в офис ПФЛ не направляли, - рассказал GOROD48 генеральный директор Игорь Лысенко, - Это будет сделано после консультаций с главным тренером Сергеем Машниным. Но лично меня, на первый взгляд, проект устраивает.