Все матчи липецкого «Металлурга» отменены

Кроме того, второй и третий дивизионы в будущем, возможно, объединят.

Сегодня в Москве прошел Совет Профессиональной футбольной лиги, на котором наш клуб представлял генеральный директор Игорь Лысенко.

Как рассказал GOROD48 Лысенко, главное решение Совета – составить новый календарь на оставшуюся часть сезона 2016/17.

От старого календаря решено отказаться, и заменить его новым. Таким образом, формально все матчи в зоне «Центр», в том числе с участием «Металлурга» состоятся в новые сроки, о которых будет сообщено дополнительно.

- Причина этого – предстоящее снятие с соревнований «Орла», - пояснил, выйдя из кабинета для заседаний, Лысенко, - Есть шансы, что орловчане доиграют турнир, но, как нам сказали, они минимальны. Поэтому в турнире появляются долгие паузы, когда команда, которая должна была играть в «Орлом», будет сидеть без дела. Игровые перерывы могут достигать двух недель, что недопустимо. Поэтому Совет лиги выступил за то, чтобы составить новый календарь без этих пауз. Кстати, в таком случае турнир в зоне «Центр» завершится не 4 июня, как планировалось, а на неделю раньше.

По словам Лысенко, ПФЛ займется составлением нового календаря, проект которого разошлют клубам для согласования, и уже затем календарь будет принят. Первенство в любом случае возобновится в начале апреля.

Совет Лиги обсудил и еще рад важных проектов. Так, возможно, в будущем сезоне клубам разрешат выпускать на поле в обязательном порядке не одного игрока до 20 лет (это будет 1997 г.р. и моложе), а двух футболистов 1996 г.р.

Но самым революционным стал проект – объединения двух дивизионов – второго и первого. На заседании звучали предложения допустить во вторую лигу, страдающую от нехватки команд, клубы третьего дивизиона, которым для начала предоставили бы льготы по оплате стартового взноса и т.д. В ведении региональных ассоциаций футбола – таких, как наше «Черноземье» могут оставить лишь проведение юношеских соревнований. Пока это лишь проект, но к его обсуждению планируют вернуться в будущем.