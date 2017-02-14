В Липецке состоялась библиографическая игра «Природа – дом, где мы живём»

Экологическое просвещение – одно из средств формирования у подрастающего поколения таких важных качеств, как любовь к природе и родному краю.

Чтобы расширить экологические знания читателей и способствовать формированию у них бережного отношения к природе, в библиотечно-информационном центре имени И.А.Бунина активно используют игровые и соревновательные формы работы: конкурсы, библиографические игры, видеопрезентации. День библиографии «Большие проблемы маленькой планеты» начался для учащихся средней школы № 17 с увлекательного путешествия «Берегите Землю!».



Книжная выставка «С любовью к природе», с которой познакомили ребят, была направлена на формированию у них активной экологической позиции. Библиографическая игра «Природа – дом, где мы живём» содержала самые разные вопросы. Ответы на некоторые из них ребята смогли дать сразу, а на самые «заковыристые» они отвечали, используя поисковые системы Интернета. Победителей выбирали открытым голосованием. А потом все вместе рассматривали страницы Красной книги, посвященные растениям и животным, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.





