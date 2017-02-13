Общество

14 минут назад

Более полумиллиона рублей штрафов заплатят работодатели Липецка за нарушения прав трудищихся

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#Госинспекция #трудовой кодекс #
Более полумиллиона рублей штрафов заплатят работодатели Липецка за нарушения прав трудищихся

Это всего лишь за неделю проверок.

За прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 35 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 57 нарушений, на устранение которых выдано работодателям 14 обязательных для исполнения предписаний.

19 должностных и юридических лиц по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 542 тысячи рублей.

Рассмотрено 56 обращений, завершено расследование несчастного случая на производстве со смертельным исходом и тяжелого несчастного случая, сообщает Госинспекция труда Липецкой области.
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#Госинспекция #трудовой кодекс #

Комментарии (1)

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Безграмотные

1 минуту назад
прав трудищихся---БЕЗГРАМОТНЫЕ НАБРАННЫЕ ТВАРИ -
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