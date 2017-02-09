Спорт

2 минуты назад

Липецкая копьеметательница взяла «золото», опередив ближайшую конкурентку почти на 11 метров

#Легкая атлетика #Валерия Кучина #метание копья #Борис Клюжев #Наталья Рощупкина.
Липецкая копьеметательница взяла «золото», опередив ближайшую конкурентку почти на 11 метров

Даже среди взрослых девушка-вундеркинд попала бы на пьедестал почета.

18-летняя липчана Валерия Кучина в Адлере стала победительницей турнира по легкоатлетическим метаниям памяти заслуженного работника физической культуры Анатолия Лунева.

В состязаниях метательниц копья до 20 лет наша спортсменка не просто показала лучший результат, послав 600-граммовый снаряд на 53 метра 12 сантиметров. При этом она еще и побила личный рекорд, превысила норматив мастера спорта и опередила ближайшую конкурентку Анну Адысеву из Москвы почти на 11 метров.

Соперницы Валерии. Словно, соревновались «в своем мирке», даже не приближаясь к результатам липчанки. Адысева метнула копье на 42,22 метра, занявшая третье место Александра Иванова из Подмосковья - на 42,20.

Любопытно, что со своим результатом ученица Бориса Клюжева и Натальи Рощупкиной выиграла бы состязания и в более старшей возрастной группе – до 23-х лет, а среди взрослых заняла бы второе место. Среди всех участниц соревнований, включая взрослых, дальше Валерии снаряд послала только победительница женских соревнований Вера Ребрик из Москвы – 57,56 метра.

#Легкая атлетика #Валерия Кучина #метание копья #Борис Клюжев #Наталья Рощупкина.

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