Тербуны оказались краше всех в Липецкой области

Подведены итоги конкурса новогоднего убранства.

В управлении ЖКХ подведены итоги и определены победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий муниципальных образований Липецкой области.В конкурсе оценивалось новогоднее убранство в четырех номинациях. В номинации «Лучшие новогодние фигуры или конструкции, включая ледовые композиции» победителем признано село Тербуны. Лебяженский сельсовет Измалковского района стал победителем в номинации «Лучшая праздничная придомовая территория». Село Становое одержало победу в номинации «Лучшая праздничная центральная площадь», а Лебедянь - в номинации «Лучшая площадка для катания на коньках».За создание жителям новогоднего настроения все участники смотра-конкурса получат благодарственные письма, а победители – Почетные грамоты управления ЖКХ Липецкой области, сообщает ведомство.