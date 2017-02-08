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НовостиОбщество

Тербуны оказались краше всех в Липецкой области

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08 февраля 2017 г., 12:04
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Тербуны оказались краше всех в Липецкой области

Подведены итоги конкурса новогоднего убранства.

В управлении ЖКХ подведены итоги и определены победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий муниципальных образований Липецкой области.

В конкурсе оценивалось новогоднее убранство в четырех номинациях. В номинации «Лучшие новогодние фигуры или конструкции, включая ледовые композиции» победителем признано село Тербуны. Лебяженский сельсовет Измалковского района стал победителем в номинации «Лучшая праздничная придомовая территория». Село Становое одержало победу в номинации «Лучшая праздничная центральная площадь», а Лебедянь - в номинации «Лучшая площадка для катания на коньках».

За создание жителям новогоднего настроения все участники смотра-конкурса получат благодарственные письма, а победители – Почетные грамоты управления ЖКХ Липецкой области, сообщает ведомство.
Теги новости: Конкурс, ЖКХ, Новый год
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васятка
08 февраля 2017 г., 13:07
надо памятник поставить о. п.готовимся товарищи! ура!!!
липчанин
08 февраля 2017 г., 13:05
Скоро Тербуны сделают главным "городом" в Липецкой области, а лучше бы,конечно, столицей России))) (по мнению ЖКХ)ха-ха!!!
Срочно
08 февраля 2017 г., 12:58
Назначить главу тербунов мэром Липецка.
Все комментарии (11)
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