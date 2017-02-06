Юноши «Металлурга» побеждают всех в Воронеже

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А юный лидер атак забил уже 11 мячей в 4-х играх.

В воронежском крытом манеже «Стрела» прошли матчи 3-го и 4-го туров Кубка Детской футбольной лиги (ДФЛ). Юноши липецкого «Металлурга» 2008 г.р. под руководством тренера Виталия Лукьянова продолжили свою победную поступь.

Третий матч нашей команды пока стал самым сложным для нее в турнире. Игрок воронежцев Мерзликин стал первым футболистом, которому посчастливилось распечатать ворота нашей команды. Однако лучший бомбардир липчан Роман Ведищев до перерыва сравнял счет, а на последней минутеа принес липчанам волевую победу - 2:1.

В следующем матче против воронежского «Труда» «Металлург-2008» не испытал проблем и легко выиграл – 5:0. Ведищев сделал хет-трик, по голу забили Гладких и Комаревцев.

После 4-х сыгранных матчей в активе подопечных Лукьянова стопроцентный результат – 12 очков при внушительной разнице забитых и пропущенных мячей – 20-1. При этом Ведищев забил уже 11 голов….

Усманская ДЮСШ, выступающая в другой группе, вчера не играла, но и ребята из райцентра пока тоже идут без потерь – 6 очков после 2-х матчей.

Напомним, что игры в воронежском манеже проходят по правилам «миди-футбола» т.е. в формате 8 на 8 футболистов. В соревнованиях принимают участие команды из Воронежской, Липецкой, Тамбовской, белгородской областей. Любопытно, что из 27 сыгранных на данный момент матчей турнира ни в одном не было зафиксировано ничейного исхода. Матчи проходят по выходным.