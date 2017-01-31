На имя Путина ушла анонимка на главврача Елецкой горбольницы имени Семашко

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Глеб Гутевич будто бы съел 700 килограммов больничного сыра.

В облздраве переполох: на имя президента страны Владимира Путина и других первых лиц государства - председателя правительства Дмитрия Медведева, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, министра МВД Владимира Колокольцева и генпрокурора Юрия Чайки - из ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» ушла якобы коллективная жалоба коллектива клиники на своего главного врача Глеба Гутевича, а на самом деле анонимка. На первый взгляд, присутствие среди адресатов обращения «силовиков» может показаться избыточным, но в письме нашлось место и обвинениям криминального характера.- Вся поступающая информация проверяется, - заявила GOROD48 заместитель начальника облздрава Елена Тамбовская, отказавшись по существу прокомментировать послание.Конечно, GOROD48 отправил в облздрав редакционный запрос на получение информации, как нам посоветовала Елена Тамбовская, но если хотя бы часть из тех обвинений правда, то Глебу Гутевичу нужно искать новую работу.Чиновники такие петиции обычно выбрасывают в урны. Судя по неграмотной речи, писал анонимку не врач, а кто-то не имеющий высшего образования. Кажется, уже на этом основании этот образчик эпистолярного жанра не достоин внимания чиновников. Однако обвинения в адрес Глеба Гутевича настолько серьезны, что, по данным пресс-секретаря прокуратуры области Татьяны Ткачевой, по нему начата официальная проверка. Взбудоражило письмо, по нашим данным, и региональный штаб ОНФ.Раз так, то и GOROD48 не положил его под сукно. Тем более, что главврач клиники с готовностью отозвался на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.Письмо озаглавлено весьма хлестко:и по стилистике сильно похоже на корреспонденции рабкоров 30-х годов. Например, начинается оно так:После такого письма, пусть даже и анонимного, в 30-е годы главного врача поставили бы к стенке больничного морга прямо в день его получения компетентными органами.Итак, Глеба Гутевича, во-первых, обвиняют в административной несостоятельности (), а свою должность. Автор письма считает, что главврач метит если не на место руководителя облздрава (кстати, вакансия открыта), то в спикеры Елецкого горсовета или в вице-мэры Ельца.- Было бы странно, если бы кто-то отказался от попыток профессионального или карьерного роста. Себя считаю чистым служакой. Когда-то мне чуть не в приказном тоне попросили возглавить больницу, когда я заведовал поликлиникой. И я перешел на новую работу. Если мне предложат другую работу, возможно, соглашусь, - сказал Глеб Гутевич.- Сложно дать самому себе характеристику. Да, я достаточно жесткий руководитель. Строго спрашиваю и с себя, и с подчиненных. Работа в здравоохранении не предполагает игры в демократию. Ведь на кону здесь - человеческая жизнь, здоровье, - продолжает главврач больницы.Говоря об обмане вышестоящего начальства, автор письма пишет, что- скорбный «синодик», в котором семь покойников, к письму прилагается. Гутевича обвиняют в том, что он замял факты выпадения из окон больницы 4-летнего малыша и женщины (последняя от последствий падения с высоты скончалась). А вот утаить вспышку внутрибольничной инфекции в родильном отделении главврачу будто бы не удалось, но просто потому, что- В паллиативном отделении находятся так называемые инкурабельные больные, то есть неизлечимые: с неоперабельным раком 4-й степени, с тяжелыми инсультами, с полиорганной недостаточностью. Нечего греха таить - таких пациентов ранее выписывали умирать домой. Сейчас все делается для того, чтобы такие люди умирали под присмотром врачей. Это такая «маршрутизация», если хотите. Получается, что по документам инкурабельный больной находится в паллиативном отделении, хотя по факту лежит в реанимации. Паллиативное отделение не хоспис. У нас больным оказывается вся необходимая помощь, - говорит Глеб Гутевич.По словам главврача, мальчик, который выпал из окна, как написано в анонимке, на самом деле открыл окно и убежал. Это был не 4-летний ребенок, а 11-летний детдомовский подросток. Женщина, которая погибла, была больна «белой горячкой»:- Что было в этих случаях заминать, не знаю. Больница - не тюрьма. В палатах не поставишь надзирателей, а на окна не повесишь запоры - они должны легко открываться по требованиям противопожарной безопасности. Что же до внутрибольничной инфекции, то это дело, к сожалению, привычное для российских роддомов. В том случае внутрибольничной инфекции, о котором идет речь, заболели сразу четверо новорожденных, которых мы сразу отправили в областную детскую больницу, как это и положено. Нам привозят рожениц, не требуя справок об их состоянии здоровья. Бывает, женщина родит, а через час по сделанной из простыни веревки спускается из палаты и бежит к своему мужу или сожителю, а от и просто от ребенка.- жена в отдел кадров, тесть - в лифтеры.- У меня еще и отец тут работает реаниматологом. Но об этом в письме не упомянули. Да, жена работала в кадрах, тесть - лифтером. Но было это три года назад, - говорит Глеб Гутевич.А еще- Мы заключили договор на поставку больнице сыра, но его не выбрали я уж не помню по какой причине. Кто-то увидел этот документ и посчитал, что я съел весь сыр, - смеется главврач.Ну да ладно с сыром. Хуже, если правда в том, что руководящий клиникой врач приложил руку, как о том пишет аноним, к изживанию из коллектива грамотных специалистов (список уволенных прилагается), а также к снижению качества медицинской помощи.- Все эти отделения работают. Причем хорошо работают. Вот у меня перед глазами отчет заведующего хирургическим отделением. Из него следует, что оперативная активность выросла. Количество операций выросло. В отфальмологическом отделении в разы выросло количество операций. Цифры, знаете, упрямая вещь, - утверждает медик.А вот яркие примеры стиля и методов руководства Гутевича. Если верить анонимке, одному врачу сосудистого центра он не дал 5 дней на бракосочетание, и тот уволился -(очевидно, сосудистого центра. - Прим.- Если говорить о ставках, то у нас нет проблем с медсестрами - в Ельце и Липецке есть медицинские колледжи. Коэффициент совместимости у них - 1,3-1,4. А врачи, правда, работают кто на две ставки, кто и на три. Работали бы и больше, но законодательство не позволяет. Кто хочет больше заработать, тот больше и работает. Я в этом никого не виню, - говорит главврач.Глеб Игоревич вспоминает случай, когда хотел взять на работу врача-реаниматолога. Но против выступил коллектив реанимационного отделения. Мол, он отберет у нас кусок хлеба:- В больнице работают круглосуточно три реаниматолога. У нас девять штатных реаниматологов. Есть и совместители.По словам Гутевича, тот врач, который якобы уволился по причине не предоставления ему кратковременного отпуска для бракосочетания, по-прежнему работает в больнице на дежурствах, так как из-за миллиона рублей «подъемных», которые с недавнего времени дают молодым специалистам, работающим в селе, устроился в Становлянскую ЦРБ. В больнице имени Семашко, кстати, работает врачом-эндокринологом и его жена.- Есть такое понятие - телемедицина. Она позволяет консультировать, лечить и даже оперировать больных с учетом мнения специалистов областных и федеральных клиник. Нашему врачу ничего не надо объяснять консультанту - он все видит на экране монитора, а необходимые ему документы моментально получает по сети Интернет. И, кстати, у нас шесть врачей-неврологов. Если кто-то находится в отпуске или на больничном, привлекаем врачей общей практики - им разрешено законом совмещать должности неврологов, кардиологов, лоров, окулистов, - утверждает Глеб Гутевич., - написано в письме. Работает главврач, судя по анонимке, с 7.45 до 10 часов утра. В больницу возвращается в 16.00- 16.30,. Находясь на месте,. За время работы с 2012 года- Не знаю, что на это ответить… У меня - 15 корпусов, два ФАПа в другом конце города, женская консультация и поликлиника. Я по территории больницы в белом халате не хожу и другим на улицу в них выходить не разрешаю. В каждом месте у меня есть белый халат. Соответтвенно, меня и не видят в нем на территории. Я не понимаю главного врача, который сиднем сидит в своем кабинете. Это какой-то в моем представлении Доктор Зло! Я не «кабинетный» менеджер, а «прикладной», если хотите. Хочу все видеть лично. Поэтому в кабинете, действительно, бываю утром и вечером. Все остальное время - в бегах, - говорит Глеб Гутевич.Что же до всяких конференций, то, как считает главврач, у него есть для этих целей заместители и начмед.А вот то, что аноним считает полем деятельности для министра МВД Колокольцева и генпрокурора Чайки., - пишет аноним. У Гутевича и его жены, судя по сообщению, два дорогих авто, три квартиры, трехэтажный особняк и «кругленькая сумма в банке».Главврач, и ремонтные работы (ООО «Гамма»). Утверждается, что Гутевич получает от этого откаты.- «ДельРус»… Последний раз с этой фирмой мы работали, кажется, в 2014 году. А вот «Гамму» я знаю очень хорошо. Это местная елецкая фирма. С хорошей репутаций. Почему она чаще других выигрывает торги - не мой вопрос, я не организую тендеры, которые, кстати, проверяет УФАС по Липецкой области и облздрав. Но к «Гамме» у меня нет претензий - все делают аккуратно, в срок, - отвечает на претензии о «преступном обогащении» главврач., прекратив работу соответствующей комиссии. Аноним утверждает, что он выписывает премии в размере 2-3 окладов, после чего те возвращают ему часть денег. Главврач- по 500-1000 рублей на благоустройство, но часть денег, как написано, кладет себе в карман.- Дань - понятие растяжимое. Например, у больницы нет средств на благоустройство, а у нас - большой парк, лавочки. Как все это содержать в порядке? Да, собираем с миру по нитке на благоустройство, но по желанию. Как-то мы отремонтировали за счет таких взносов памятник Семашко, имя которого носит наша больница. А что делать? Мириться с его запущенным состоянием? - говорит Глеб Игоревич.Вопрос о премиях Глеб Гутевич не прокомментировал. Мол, пусть свое мнение скажут проверяющие - ФОМС и Росздравнадзор. Но главврач уверяет, что больничный персонал получает выплаты через банк, а облздрав ежеквартально мониторит ситуацию.. С медсестер и врачей будто бы собирают по 100-150 тысяч рублей,- Запрещаю даже поздравлять себя! - возмущается главврач. - Даже ругал коллектив за это. Толпами ко мне никто не ходит. Деньги в конвертах не носят. И да, мне сильно не нравится, когда мне дарят алкоголь. Я действительно просил мне его не дарить. Грешен: люблю подарки, сделанные руками. Дорожу своим портретом, нарисованным карандашом.