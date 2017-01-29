В Липецке появилась «Новая оппозиция»

Оппозиционеры устраивают акции протеста так называемыми «политическими прогулками».

В Липецке начала действовать группа лиц, называющих себя «Новой оппозицией». Известно, что лидерами этого движения является некие Вячеслав Мальцев и Марк Гальперин, участники различных акций протеста в Москве, на которых неоднократно заводились дела по фактам проведения несогласованных с властями пикетов и различных нарушений.

Мальцев и Гальперин, их сторонники выступают за смену существующей власти. По данным СМИ, они отмежевались от своих соратников по оппозиционным выступлениям в Москве прошлых лет, и создают движение «респектабельных оппозиционеров». От своих сторонников «новые оппозиционеры» требуют, чтобы те приходили на акции протеста в наглаженных брюках, чистых рубашках, опрятными, а движение назвали «Новая оппозиция».

Что же хотят «новые оппозиционеры»? На своих страничках в соцсетях, к примеру, Марк Гальперин пишет так: «Считаю нужным еще раз обозначить свою позицию. Я за кардинальные перемены в России, поскольку никакие выборы, референдумы, никакие косметические попытки поддавливания власти ситуацию не изменят…

….Я за мирную демократическую революцию. Мирную, это значит выходим без оружия, но массово и самое главное с настроем сменить эту власть, а не просто покритиковать ее на очередном митинге или шествии. Я за повторение августа 1991-го года, когда сотни тысяч человек вышли и отправили власть в отставку. Таким же способом прошли революции в Прибалтике, Грузии, Украине и ранее во всей Восточной Европе.



Но демократическую революцию надо готовить, готовить загодя, собирая в единую организацию тысячи и тысячи людей. Без такой подготовки максимум, что может случиться – это бунт или дворцовый переворот. Ни тот ни другой сценарий не принесет стране демократию. Поэтому следует собирать все протестные силы вместе, в единую реку, которая со временем и сметёт нынешнюю власть».

В данный момент «Новая оппозиция» в регионах привлекается к акциям, называемым «политическими прогулками». Группа людей просто собирается в определенном месте, делают фото и снимают видео, выкладывая в Интернет. То есть, проходит некий смотр своих сил. Прошли такие акции в Липецке, на площади Петра.





Стоит отметить, на видео не заметно известных липецких оппозиционеров. Впрочем, это в тренде у пытающихся возродить протестное движение «несогласных». После событий 2012-2013 годов, охвативших Москву и ряд российских городов, последовавших событий на Украине, российская оппозиция дискредитировала себя множеством непоследовательных действий и русофобской риторикой, лишившись огромного количества своих сторонников. Сегодня в оппозиции, несмотря на то, что ее лидерами остаются фактически одни и те же лица, возник спрос на неизвестных, но в то же время харизматичных личностей, не успевших себя дискредитировать, и на которые возлагаются некие надежды. Так в регионах на ставшие вакантными места лидеров местечковой оппозиции, идет отбор новых потенциальных лидеров. Липецк не остается в стороне, несмотря на то, что традиционно в городе очень слабы протестные движения. Но из тех, кто есть, столичные «несогласные» пытаются слепить хоть что-то. Так на апрель анонсировано открытие в Липецке штаба Навального, который заявил о своем желании участвовать в выборах президента России в 2018 году. Однако даже на этапе предварительного отбора в кандидаты членов штаба, началась провинциальная свара – старые оппозиционные кадры не желают делить «корону» с новыми.