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НовостиОбщество

Депутаты Липецкого горсовета нахамили друг другу на комиссии по этике

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19 января 2017 г., 16:22
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Депутаты Липецкого горсовета нахамили друг другу на комиссии по этике

Коммунист и член ЛДПР не сладили с «единороссом».

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Депутаты горсовета перешли на личности
В Липецком горсовете тандем в лице депутата от фракции КПРФ Николая Быковских и фракции ЛДПР Александра Попова напал на «единоросса» Валерия Клевцова, что необычно, так как представители этих оппозиционных партий в облсовете, например, живут как кошка с собакой. Парламентариев возмутило то, как Валерий Клевцов отреагировал 1 декабря на очередной сессии горсовета на их нежелание голосовать за проект городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Дословно обидные слова прозвучали так:

- Все здравомыслящие депутаты, присутствующие на сессии, и в том числе отсутствующие - Урываева и Каменецкий, - проголосовали «за».

Николай Быковских дулся на Клевцова почти две недели. А потом взял и накатал 13 декабря на имя председателя постоянной комиссии горсовета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Александра Афанасьева телегу. В которой попросил коллегу «внимательно изучить стенограмму 16-й сессии Липецкого городского Совета депутатов и рассмотреть поведение Клевцова В.В. на очередном заседании». Потом, вероятно, текст коммуниста списал адепт Жириновского, ведь из-под пера Александра Попова вышла жалоба аналогичного содержания. Член ЛДПР, правда, дописал в конце, что, по его мнению, «Клевцов В.В. должен получить порицание со стороны депутатского корпуса и публично извиниться на ближайшей сессии Липецкого городского Совета депутатов».

Сегодня Валерий Клевцов должен был ответить за свои слова.

Однако милого разговора не вышло. Член депутатской комиссии пор этике Сергей Сазонов с места в карьер наехал на Николая Быковских. Технический директор ООО «Липецкий силикатный завод», сын видного «единоросса» Василия Сазонова, гендиректора того же завода, заседающего в областном Совете, тут же процитировал из подколотой к раздаточному материалу бумагам цитату из стенограммы сессии от 1 декабря самого Николая Быковских: «наш бизнес работает по «серым схемам».

- Я вот бизнесмен, а ты при всех меня оскорбил! - круто перешел на личность жалобщика технический директор силикатного завода. - Ты оскорбил меня при всех этими «серыми схемами», а здесь тебя тоже оскорбили при всех! Надо начинать с себя вести себя достойно.

Встрепенувшийся при выражении «серые схемы» руководитель УМВД РФ по Липецку Александр Акаткин, только что докладывавший депутатам об успешной борьбе полицейских с «фанфуриками», предложил передать оспариваемую фразу на лингвистическую экспертизу в Липецкий педуниверситет, а потом, после ответа ученых, решить, что делать. «Если эксперты придут к выводу об оскорбительном характере высказывания, то нужно будет извиниться».

- Несколько лет назад депутат областного Совета на сессии сказал в адрес депутата от КПРФ фразу: «Нужно следить за базаром», - продолжил Николай Быковских. - Оскорбление это или нет - сложно сказать. Но как это соотносится с имиджем конкретного депутата? Кстати, это Сазонов сказал… А я нигде не говорил, что Валерий Васильевич Клевцов допустил оскорбление. Им допущено некорректное высказывание...

- ...все засмеялись в тот момент, - вбросил свои две копейки в дискуссию депутат Александр Попов.

Когда члены комиссии по этике напомнили «истцу» о том, что базар порой не фильтрует даже Путин, молодой коммунист сказал, что президент России ему в этом случае не указ. И вспомнил с иронией недавнее заявление главы государства о проститутках как о «женщинах с пониженной социальной ответственностью».

- Вы больше всех ведете себя некорректно, - обратился к Николаю Быковских депутат Роман Нижегорожов. - С самой первой сессии этого созыва вы обвиняли депутатов в нечестной победе на выборах. 14 лет в моих руках флаг «Единой России», который я ношу под снегом и под дождем. И вы несколько раз уже сказали: «Нечестно! Неправда!» Но если на каждое ваше высказывание мы здесь будем после каждой сессии собираться и обсуждать ваше поведение, это будет ненормально. Ответьте тогда за преступления Горбачева! К царской семье давайте вернемся!

А потом слово получил и сам виновник события.

- Есть среди нас тонко ранимые, не закаленные политические борцы, которых может и легкое слово оскорбить, - мягко начал стелить «ответчик». - Говоря эту фразу, я высказывал свою позицию. Свободно, вольно как депутат, на что имею полное право. У меня не было умысла кого-то конкретно оскорбить. Меня возмутила та ситуация, которая сопровождала принятие важного закона - блокирование его, неприятие является по сути нелогичным, неразумным, неадекватным, повторю, не здравомыслящим шагом. В моих действиях нет некорректного, недостойного поведения. У меня со школьной скамьи было примерное поведение. Я не позволяю себе оскорблять ни простого рабочего, ни губернатора, ни президента страны.

А потом Валерий Клевцов привел пример нарушения, по его мнению, депутатской этики самим Николаем Быковских. «Единоросс» процитировал из декабрьской публикации на GOROD48 заявление члена КПРФ на всероссийской платформе общественных инициатив, в котором Николай Быковских предлагал липчанам подписаться под требованием об отставке Олега Королева.

- «Почти за два десятка лет... конкретное лицо указано здесь, в тексте, - исчерпал себя как здравомыслящий руководитель», - процитировал петицию члена КПРФ Валерий Клевцов. - Это пример аморального и даже преступного поведения! Налицо грубое оскорбление конкретного человека. Коллега, депутат горсовета Николай Быковских, сделал это публично, в средствах массовой информации. Считаю недопустимым, читобы депутаты городского Совета так себя вели!

Валерий Клевцов сказал, что извинится перед обидевшимися на него депутатами горсовета тогда, когда перед липецким губернатором извинится Николай Быковских.

В итоге комиссия порекомендовала всем депутатам горсовета соблюдать в дальнейшем правила депутатской этики.

Игорь Луговой
Теги новости: горсовет, Валерий Клевцов, Николай Быковских, Александр Попов
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Ваши комментарии
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дт
19 января 2017 г., 23:45
КЛОУНЫ ПОСТРОЙТЕ СЕБЕ ЦИРК им.Королева О.П. и там базарьте!
дт
19 января 2017 г., 23:43
ллтд
048
19 января 2017 г., 23:07
вот сидят люди ,как будто что то работают ,,но народу от этого 0000000000000000000000000000000000000000000,,зачем надо ,,,,распустить и деньги съэкономить на сирот
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