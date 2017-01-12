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НовостиОбщество

Рассмотрение иска о взыскании с менеджеров Липецкоблбанка 824 млн руб отложено на месяц

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12 января 2017 г., 16:23
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Рассмотрение иска о взыскании с менеджеров Липецкоблбанка 824 млн руб отложено на месяц

Арбитражный суд Липецкой области отложил на 15 февраля рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов о взыскании с четырех бывших руководителей Липецкого областного банка (Липецкоблбанк) 824,7 миллиона рублей убытков.

Как сообщает Агентство правовой информации, арбитраж 20 июля арестовал имущество экс-руководителей банка. Суд арестовал имущество Светланы Бобылевой на сумму 77,1 миллиона рублей, Валентины Стеганцевой на 73,1 миллиона рублей, Татьяны Носовой на 73,1 миллиона рублей и Алексея Левитина на 601,1 миллиона рублей. Целью ареста, по информации суда, является предотвращение утраты имущества, что может причинить значительный ущерб кредиторам.

Суд 21 августа 2013 года удовлетворил заявление Банка России о признании Липецкоблбанка банкротом.

Ранее АСВ выявило в Липецкоблбанке сомнительные операции по переводу средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, а также операции дробления крупных розничных вкладов. По информации АСВ, "с учетом этого принято решение не включать обязательства банка перед физическими лицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов".

По данным бухгалтерской отчетности Липецкоблбанка, вклады физлиц на его балансе по итогам первого квартала 2013 года составляли 739,4 миллиона рублей.

В сообщении об отзыве лицензии у Липецкоблбанка ЦБ РФ указывал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов по низкокачественным активам банк полностью утратил капитал.

В списке акционеров липецкого банка значились департамент экономики администрации Липецка, областное бюджетное учреждение "Областной фонд имущества", а также две компании — "Медина Маркет" и "Свой Дом". В числе собственников также присутствовали имена экс-главы банка "Российский капитал" Ирины Киреевой и его экс-акционера Алексея Иващенко, однако их доли незначительны.


Теги новости: Липецкоблбанк, иск
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Ваши комментарии
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откуда-оттуда
12 января 2017 г., 17:16
откуда у Светки имущества на такую сумму или я ее плохо знал? жила скромно
Ап
12 января 2017 г., 16:42
только щас арестовали?! да они уже давно все переписали и перпродали на других лиц. это так - на бензин и курево оставалось. инетересно, сколько они проплатили, чтобы так мило все решили для них?
народный фронт
12 января 2017 г., 16:30
Их надо расстрелять.
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