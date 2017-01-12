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НовостиПогода в Липецке

В Липецкой области снова пройдет сильный снег

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0
12 января 2017 г., 15:16
5
575
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В Липецкой области снова пройдет сильный снег

13 января с прохождением волнового фронта атлантического циклона при порывистом южном ветре ожидается снег, местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. 14-15 января местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 5-8 градусов выше и составит 3-5 градусов мороза.

13 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами сильный снег,  метель, днем местами небольшой снег гололедица. Ветер переменный 7-12 м/сек. Температура ночью 3-8  мороза, днем 1-6 мороза.

В Липецке облачно с прояснениями,  ночью снег, метель, днем местами небольшой снег, гололедица. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 мороза.

13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.

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Ваши комментарии
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хохо
12 января 2017 г., 15:53
зря тролите. у нас (26-мкр) действительно трактор чистил. только ничё он не почистил, так как ни одна падла машину не убрала, хоть и объявление висело заранее.
папа
12 января 2017 г., 15:51
машины уборочные в домино играют
хахаха
12 января 2017 г., 15:46
Петрович, :) :) :) :) :) :)
нет не успеют салярка кончилась,
теперь вениками над головами кружить будут
Все комментарии (5)
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