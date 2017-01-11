Завтра в Липецке отключения воды и света

В связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения 12 января с 09.00 до 22.00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16;ул. 50 лет НЛМК 2а, 2в, 2г, 2д, 8 (гипермаркет Метро) 17а, 2/9, 21, 21а, 23, 17, 15а, 15, 19, 13, 9, 7, 3, 1, 5, 13а, 13в, 5а/1, 5а, 1а, 33, 35,31б, 31а, 22а, стр. 24, стр. 22, вл. 22, 22, 20а, 12, вл. 10, 10б;ул. Фрунзе, 91, 91/3, 91а.Подвоз воды: по заявкам потребителей.В связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения 12 января с 09:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:ул. Шевцовой, ул. Тюленина, пер. Брянский.12 и 13 января c 13.00 до 16.00:ул. Тургенева,ул. Декабристов,ул. Ильича,ул. Студенческая,ул. Профсоюзная,ул. Дачная.Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.