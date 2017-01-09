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НовостиСпорт

Экс-защитник «Металлурга» приглашён в команду Премьер-Лиги

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09 января 2017 г., 16:44
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Экс-защитник «Металлурга» приглашён в команду Премьер-Лиги
На фото http://1yar.tv Кирилл Гоцук (№24) в форме "Шинника"

На трансфере наш клуб может заработать.

Вновь, как и предсказывал GOROD48, воспитанник елецкого футбола 24-летний центральный защитник Кирилл Гоцук, прибыл в расположение клуба Премьер-лиги.

Гоцук, который летом перешел в ярославский «Шинник», отправился на сбор в турецкий Белек в составе самарских «Крыльев Советов». Самарцы прибыли на сбор сегодня, 9 января и пробудут в теплых краях до 21 января, сыграв за это время один контрольный матч в предпоследний день сбора (соперник пока неизвестен).

Гоцуку предстоит произвести впечатление на тренерский штаб «Крылышек», который в ноябре возглавил Вадим Скрипченко, сменивший на этом посту бельгийца Франка Веркотерена. Впрочем, шансы у Гоцука неплохие – рослый 195-сантиметровый центральный защитник с российским паспортом пригодился бы многим командам высшего дивизиона.

В осенней части сезона Кирилл провел 21 матч за «Шинник» в ФНЛ (19 раз выходил в стартовом составе) и 2 игры на Кубок, в которых заработал 8 желтых и одну красную карточку, но при этом был столпом обороны своей команды.

Для Гоцука переход в клуб РПФЛ стал бы стремительным взлетом, ведь еще прошлой весной он играл в зоне «Центр» второй лиги за липецкий «Металлург», в котором с 2012 года провел 101 матч и забил 8 голов.

К слову, «Металлург» может заработать в случае, если «Шинник» продаст Гоцука в «Крылья Советов» - в соглашении между липецким и ярославским клубом есть пункт, согласно которому «сталевары» могут рассчитывать на проценты от выручки.

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Первые шишки в профессиональном футболе Кирилл набил именно в Липецке

Отметим, что хороших футболистов в Липецке готовят каждый год: липчанином Алексеем Рыбиным, являющимся лидером ФК «Тамбов», сейчас интересуется другой клуб из элиты – пермсский «Амкар».

Потеряв больше десяти игроков на последние четыре года, «Металлург» в минувшее межсезонье вновь лишился лидеров – Гоцука и вратаря Александра Кобзева, тоже отправившегося на повышение в воронежский «Факел». Воспитывать хороших футболистов у нас умеют, а удержать не могут – все потому, что учредители никак не поставят перед командой достойной цели – выйти хотя бы в ФНЛ. Вот игроки и выбираются наверх поодиночке…

Теги новости: Футбол, "Металлург", Кирилл Гоцук.
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09 января 2017 г., 17:33
Каков поп - таков и приход. А ребятам - удачи! " Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"
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