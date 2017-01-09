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НовостиСпорт

Алексей Рыбин пока вместо Премьер-Лиги попал в школу-интернат

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09 января 2017 г., 08:14
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Алексей Рыбин пока вместо Премьер-Лиги попал в школу-интернат

Ждет ли липчанина берег турецкий или он будет тренироваться на снегу?

Экс-капитана «Металлурга», а ныне одного из лидеров ФК «Тамбов» в ФНЛ 28-летнего защитника Алексея Рыбина, как и предсказывал GOROD48, приглашают в команду Премьер-Лиги – пермский «Амкар». Правда помешать осуществлению мечты футболиста поиграть на высшем уровне может позиция его нынешнего клуба.

«Амкар» пригласил на просмотр двух футболистов «Тамбова» - Рыбина и вратаря Олега Смирнова. Однако пока игроки находятся в Тамбове. Рыбин уже успел принять участие в товарищеской игре своей команды, которая прошла … в интернате для детей.

На рождественские праздники футболисты Алексей Михалев, Алексей Рыбин, Святослав Шабанов и Александр Алумона вместе с руководством клуба посетили Горельскую школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Профессионалы поздравили ребят с праздниками и провели товарищескую встречу со старшими воспитанниками, которая по традиции подобных поединков завершилась вничью – 5:5.

По поводу возможного перехода Рыбина в РПФЛ еще в конце прошлого года высказался спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

- Смирнов был в Перми на просмотре. Понравился. Теперь зовут ещё на один сбор. Там же, в Турции, в январе ждут Рыбина, - заявил он в интервью изданию «Спортфакт», - Вряд ли отпустим. Одного из двух можем отдать, но вообще, самим нужно решать спортивные задачи. Да и какой смысл в длительных просмотрах людей, которым по 28 лет? Тренер наш от перспективы расставания с основным вратарём, мягко говоря, не в восторге. История эта пока не закрыта, но смотрины не то, что мы ждём в сложившей ситуации.

Последнюю фразу следует понимать, что тамбовчане» все-таки готовы пойти на сделку, если «Амкар» сделает предложение сразу? Тот же Худяков заявил, что клуб заинтересован в нападающих «Сокола» Владимире Романенко и Виталии Галыше. На их приобретение потребуются деньги, которые клуб мог бы выручить от продажи игроков в РПФЛ.

Сейчас Рыбин на перепутье. «Амкар» начнет сбор в турецком Белеке уже 12 января, так что времени не так много.

Если же Алексей останется в Тамбове, то тренировки он начнет на снегу в средней полосе России, а затем 24 января вместе с командой поедет на сбор в Крымск.

Напомним, что липчанин в прошлом сезоне был одним из вожаков «Тамбова», трижды признавался болельщиками лучшим футболистом месяца в команде.

Теги новости: Футбол, Алексей Рыбин, ФНЛ.
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rukalip
09 января 2017 г., 08:52
Саша, все в твоем сообщении неправда - от малолетства до цвета трико
саша
09 января 2017 г., 08:22
перестаньте писать и обсуждать российскую футбольную шушеру, один вася березуцкий, забивающий в свои ворота всем надоел, как ольга петровна, а вы еще этих малолеток в синем трико.
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