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НовостиВ России

Мальчик умер после обрезания на дому

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0
09 января 2017 г., 13:41
281
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Мальчик умер после обрезания на дому

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет России, 6 января 2017 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Ленинском районе Красноярского края скончался 3-летний мальчик.

По предварительным данным, 6 января 2017 года 31-летняя женщина договорилась со знакомым хирургом о том, что он в домашних условиях выполнит ее сыну операцию по обрезанию крайней плоти. Для этих целей мужчина пришел к знакомой, сделал ее 3-летнему сыну обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции. После этого состояние ребенка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался дома

Для установления причины смерти ребенка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Установлена личность 28-летнего хирурга, который провел операцию в домашних условиях. В настоящее время он допрошен на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.
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