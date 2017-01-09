Мальчик умер после обрезания на дому

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет России, 6 января 2017 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Ленинском районе Красноярского края скончался 3-летний мальчик.По предварительным данным, 6 января 2017 года 31-летняя женщина договорилась со знакомым хирургом о том, что он в домашних условиях выполнит ее сыну операцию по обрезанию крайней плоти. Для этих целей мужчина пришел к знакомой, сделал ее 3-летнему сыну обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции. После этого состояние ребенка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался домаДля установления причины смерти ребенка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Установлена личность 28-летнего хирурга, который провел операцию в домашних условиях. В настоящее время он допрошен на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.