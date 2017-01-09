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НовостиОбщество

Липецкий гармонист участвует в турне лучших музыкантов страны

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09 января 2017 г., 12:43
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Липецкий гармонист участвует в турне лучших музыкантов страны

Лауреаты фестиваля «Играй, гармонь!» выступают с концертами в Ростовской области.

Как сообщает "Блокнот-Ростов", на протяжении трех дней лучшие гармонисты России: Леонид Усов (Белгородская область), Геннадий Сюрсин (Республика Удмуртия), Андрей Иевлев (г. Липецк), Азат Атангулов (Республика Башкортостан), Михаил Мальков (г. Пенза) будут радовать сельчан звуками старинной гармони.

Праздник приурочен к 50-летию известного шахтинского музыканта Анатолия Жогина.

С праздником русской гармони артисты навестят поселок Горняк в Каменоломнях, поселок Таловый, а также хутора Керчик-Савров и Киреевка.
Теги новости: гармонь,
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Горожанин
09 января 2017 г., 13:05
Редакторам, наш гармонист Андрей Ивлев.
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