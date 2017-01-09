Липецкие спасатели приняли за праздники более 5 тысяч звонков

В период с 31 декабря по 9 января Управление по делам ГО и ЧС Липецка на телефон оперативного дежурного и телефон экстренной Службы спасения 112 поступило 5309 звонков от жителей города Липецка.

За текущий период произошел 21 пожар. 1 января произошел пожар в доме по ул. Московской. В результате пожара погибла женщина, 1932 г.р. 2 января в результате пожара в квартире дома по ул. Космонавтов пострадал мужчина, 1940 г.р., огнем повреждена внутренняя отделка квартиры. 7 января в результате возгорания в здании магазина «Магнит» по ул. Доватора повреждена внутренняя отделка и кровля холла на площади 10 кв.м.

В городе произошло 8 серьёзных дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести. 3 января в результате ДТП с участием общественного транспорта пострадал ребенок, 2013 г.р.

На водных акваториях города несчастных случаев не зафиксировано.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда совершили 33 выезда. Для оказания помощи жителям по вскрытию металлических дверей спасатели были направлены в различные районы города 22 раза. Для оказания социальной помощи пожилым людям, а также помощи сотрудникам полиции, другим службам города спасатели осуществили 11 выездов, из них 2 выезда на проверку информации об обнаружении подозрительного предмета (во всех случаях угроза оказалась ложной).

31 декабря сменами аварийно-спасательного отряда осуществлялось ограждение и обеспечение мер безопасности места проведения новогоднего праздника на площади у Дворца спорта «Звездный». 6 и 7 января 2017 года осуществлялось ограждение и обеспечение мер безопасности при проведении праздника «Рождество Христово» в Храмах на ул. Соборной и Водопьянова.

В ночь с 6 на 7 января члены добровольной народной дружины города Липецка приняли участие в обеспечении безопасности мероприятий при проведении праздника «Рождество Христово» в 21 Храмах и Церквях, расположенных на территории города Липецка. В местах проведения служб и молебнов в совместном дежурстве с представителями органов внутренних дел города Липецка участвовало 40 членов ДНД, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.