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НовостиОбщество

На родине вспоминают начальника Липецкого авиацентра

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1
08 января 2017 г., 10:15
435
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На родине вспоминают начальника Липецкого авиацентра

Суламбеку Осканову исполнилось бы сегодня 74 года

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров напомнил сегодня в своем блоге в Инстаграм, что 7 февраля 1992 года при выполнении летного задания, в самолете МиГ-29 произошел отказ техники. 


Дорогие друзья! Сегодня Ингушетия отмечает 74 года со дня рождения Первого Героя Российской Федерации Суламбека Осканова! Военный лётчик, генерал-майор авиации, кандидат Военных наук, он всегда отличался незаурядным умом, необыкновенной офицерской выдержкой и завидным самообладанием. 7 февраля 1992 года при выполнении лётного задания, в самолете МиГ-29 произошёл отказ техники. Тогда, уводя неисправный самолёт от населенного пункта, Суламбек Осканов пожертвовал собой ради жизни других. Мы, безусловно, гордимся этой личностью, человеком, который поистине был настоящим патриотом своей Родины. Суламбек Осканов - это пример достойного человека и офицера, пример доблести и благородства. Мы помним, гордимся и чтим память о нём!

Видео опубликовано Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov)




Теги новости: Осканов, Евкуров,
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