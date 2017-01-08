На родине вспоминают начальника Липецкого авиацентра

Суламбеку Осканову исполнилось бы сегодня 74 года

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров напомнил сегодня в своем блоге в Инстаграм, что 7 февраля 1992 года при выполнении летного задания, в самолете МиГ-29 произошел отказ техники.