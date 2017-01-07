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НовостиОбщество

Предприниматели нашли оправдание высоким ценам в магазинах

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1
07 января 2017 г., 16:52
1
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Предприниматели нашли оправдание высоким ценам в магазинах

Высокой закупкой рост цен объясняют все чаще.

Сотрудники управления потребительского рынка сегодня, 7 января, проверили цены в четырех липецких магазинах, в трех из которых было зафиксировано превышение максимально допустимых цен.

Так, в магазине на улице Хорошавина цена килограмма гречневой крупы превысила «психологически важную отметку» в сто рублей и составила 103,88 руб. В гипермаркете на улице Стаханова яйца первого сорта стоили 64,90 руб., а в крупном магазине на проспекте 60 лет СССР десяток яиц первого сорта стоил 65,90 руб., мука пшеничная высшего сорта – 46,90, лук репчатый – 19,90.

При этом предприниматели отказались снижать цены до рекомендованного уровня. Вместо этого они предоставили документы, согласно которым высокая стоимость продуктов обусловлена большой закупочной стоимостью. С магазинов в этом случае и «взятки гладки».

Добавим, что документы, свидетельствующие о высокой стоимостью закупки, может предоставить контролирующим органам любой толковый предприниматель и в последнее время все больше владельцев магазинов пользуются этой «лазейкой».

Единственным реальным результатом сегодняшнего рейда сотрудников управления потребрынка стало снижение цена на подсолнечное масло в супермаркете на Стаханова – со 109,9 до 89,9 рублей.

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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Ваши комментарии
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баба Рая
07 января 2017 г., 17:38
Это ещё не предел,приезжайте в Грязи,магазин 5 чка,(возле шк №4),гречка стоит 125 рублей!!!!!
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