Предприниматели нашли оправдание высоким ценам в магазинах

Высокой закупкой рост цен объясняют все чаще.

Сотрудники управления потребительского рынка сегодня, 7 января, проверили цены в четырех липецких магазинах, в трех из которых было зафиксировано превышение максимально допустимых цен.

Так, в магазине на улице Хорошавина цена килограмма гречневой крупы превысила «психологически важную отметку» в сто рублей и составила 103,88 руб. В гипермаркете на улице Стаханова яйца первого сорта стоили 64,90 руб., а в крупном магазине на проспекте 60 лет СССР десяток яиц первого сорта стоил 65,90 руб., мука пшеничная высшего сорта – 46,90, лук репчатый – 19,90.

При этом предприниматели отказались снижать цены до рекомендованного уровня. Вместо этого они предоставили документы, согласно которым высокая стоимость продуктов обусловлена большой закупочной стоимостью. С магазинов в этом случае и «взятки гладки».

Добавим, что документы, свидетельствующие о высокой стоимостью закупки, может предоставить контролирующим органам любой толковый предприниматель и в последнее время все больше владельцев магазинов пользуются этой «лазейкой».

Единственным реальным результатом сегодняшнего рейда сотрудников управления потребрынка стало снижение цена на подсолнечное масло в супермаркете на Стаханова – со 109,9 до 89,9 рублей.