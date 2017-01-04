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НовостиОбщество

В Липецкой области после новогодних гуляний многие устремились на спортплощадки

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04 января 2017 г., 22:23
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В Липецкой области после новогодних гуляний многие устремились на спортплощадки

В первые дни Нового года во многих районах Липецкой области липчане принимают самое горячее участие в спортивных праздниках.

В Краснинском районе организованы спортивные мероприятия по плаванию, настольному теннису, мини-футболу на снегу, новогодний турнир по шашкам и шахматам. В сельских поселениях района в досуговых центрах в эти дни состоятся спортивные турниры семейных команд по различным видам спорта на призы Деда Мороза, сообщает сообщество Спорт, туризм, здоровый образ жизни - Липецк.

В Лебедянском районе 3 января 2017 г. состоялся Новогодний турнир по волейболу.

В Тербунском районе проведено ежегодное физкультурно-массовое мероприятие в лесу с.Солдатское «С новым годом». В программу входили богатырские забавы, гири, выбивала, пулевая стрельба, перетягивание каната, микро-футбол, дартс. В мероприятии приняло участие более 100 человек все победители были награждены грамотами и призами. Мероприятие прошло задорно, весело с новогодним настроением!

В Ельце, в спорткомплексе "Кристалл" закончил спортивный 2016 год традиционным Новогодним первенством новичка по боксу! В матчевой встрече приняли участие 50 начинающих боксёров возраст которых составлял от 5 до 11 лет.Эти ребята провели на ринге свой первый поединок. Согласно устоявшейся традиции нашего клуба, во всех боях была объявлена "боевая ничья".

В Елецком районе в спортзале дома культуры д.Пищулино состоялась товарищеская встреча по волейболу среди команд Администрации Елецкого муниципального района и администрации Архангельского сельского совета. В упорной борьбе победу с разрывом в три мяча одержала команда администрации Архангельского сельского совета. 

В спортивном зале ДК с. Большие Извалы состоялось районное спортивное мероприятие «Богатырские игры». 15 команд (150 участников) из различных сельских поселений Елецкого района боролись за звание сильнейшей команды.

Спортсмены-любители соревновались в следующих спортивных дисциплинах:
-Прыжки в длину с места;
-Подъем туловища( на время из положения лежа)
-Прыжки на скакалках (на время);
-Метание мяча;
-Пулевая стрельба;
-Перенос тяжестей;
-Вышибалы;
- Эстафета
По итогам спортивных состязаний места среди команд распределились следующим образом: 
I место - Лавский сельсовет
II место - Архангельский сельсовет
III место - Большеизвальский сельсоветы
Победители и призеры были награждены медалями и памятными подарками. 
Перед началом игр спортсмены всех возрастов провели разминку на свежем воздухе со спортивным инструктором и только после этого приступили к соревнованиям. Игры проходили в форме эстафеты, в которой активное участие приняли как дети, так и их и родители.
В соревнования входили также:
-Спуск с горы на ледянке и подъем на склон на время;
-Забег на лыжах;
-Стритбол;
-Быстрые шашки.
-Сдача норм ГТО
-Перетягивание каната
-Бои на подушках
-Подъем гири
По итогам игр победители были награждены ценными подарками

На территории Липецкого района функционируют 21 каток, 46 лыжных трасс и 16 хоккейных коробок. В села Троицкое состоялось массовое катание на коньках с музыкальным сопровождением, лыжная гонка в селе Ясная Поляна, зимняя спортивная эстафета в селе Хрущевка. В Сырском пройдут ставшие уже традиционными лыжные гонки на Кубок Деда Мороза, полюбившиеся жителям района за красочность, яркость при проведении. В  Тюшевке проводится открытый фестиваль по шахматам «Тюшевская Ладья-2016», на данный момент подано 68 заявок. В с. Боринское в бассейне «Волна» проводится первенство среди взрослых по плаванию. Для проведения спортивных мероприятий в с. Введенка и Новодмитриевка работают пункты проката коньков; на лыжных базах в с. Ленино и с. Ясная Поляна — пункты проката лыж. Открылся горнолыжный комплекс в селе Большая Кузьминка.
Теги новости: ЗОЖ
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