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НовостиОбщество

Липецкому предпринимателю разъяснили особенности ценообразования мороженной рыбы

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1
04 января 2017 г., 19:18
1
308
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Липецкому предпринимателю разъяснили особенности ценообразования мороженной рыбы
Фото http://www.rsn-msk.ru

Самую дешевую рыбу продавали по высокой цене.

Несмотря на праздничные дни, сотрудники управления потребительского рынка Липецкой области проводят проверки цен в магазинах.

Как сообщили в ведомстве, в магазине на улице Гагарина была зафиксирована высокая цена на мороженную рыбу – 85 рублей 80 копеек. При этом речь шла всего лишь о рыбе путассу, которую некоторые покупают, например, на корм кошкам, а аквариумисты используют для приготовления пищи для декоративных рыбок.

-  С администратором торгового предприятия проведена беседа по вопросу применения гибкого подхода при формировании розничных цен на социально – значимые продукты питания. По результатам беседы, администратор магазина выразил готовность в пересмотре политики ценообразования  на вышеназванный продукт питания, - сообщили в управлении.


Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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Боцман
04 января 2017 г., 19:37
А он взял селедку и еиной мордой в харю мне, в харю )))
Ванькя Жюкофф.
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