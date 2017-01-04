Липецкому предпринимателю разъяснили особенности ценообразования мороженной рыбы

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Самую дешевую рыбу продавали по высокой цене.

Несмотря на праздничные дни, сотрудники управления потребительского рынка Липецкой области проводят проверки цен в магазинах.

Как сообщили в ведомстве, в магазине на улице Гагарина была зафиксирована высокая цена на мороженную рыбу – 85 рублей 80 копеек. При этом речь шла всего лишь о рыбе путассу, которую некоторые покупают, например, на корм кошкам, а аквариумисты используют для приготовления пищи для декоративных рыбок.

- С администратором торгового предприятия проведена беседа по вопросу применения гибкого подхода при формировании розничных цен на социально – значимые продукты питания. По результатам беседы, администратор магазина выразил готовность в пересмотре политики ценообразования на вышеназванный продукт питания, - сообщили в управлении.