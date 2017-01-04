Малая родина губернатора после праздников нуждается в восстановлении (ФОТО)

«Тербунский Петергоф» сейчас в руинах.

То, что после новогодних гуляний населенным пунктам предстоит генеральная уборка – известный факт. Брошенными елками на местах бывших новогодних базаров никого уже не удивишь. А вот Тербунам после гуляний-2017 предстоит и ремонт.







Одну из местных достопримечательность – скульптурные фигурки львов у моста, ведущего в главный парк райцентра, не только повалили, в снег, но и разбили кирпичные постаменты. Видимо, чтобы никто не сомневался, что гуляли здесь молодцы, силы невиданной.







В итоге «тербунский Петергоф» сейчас совсем не радует глаз, заставляет думать не о культуре и образованности, а вспоминать слова «вандалы» и «деревня».







В прежние годы раскрашенных львов тоже часто сбрасывали со своих мест, а еще обрушивали в снег многочисленные скульптуры, расположенные в парке. Впрочем, в этом году полутора-двухметровые фигурки античных богов, атлантов и кариатид устояли на своих местах – власти догадались укрепить их фундаментные основания.







Отметим, что Тербуны – особое место Липецкой области, которое должно служить примером во многих сферах. Ведь не случайно этот поселок является малой родиной губернатора региона и мэра Липецка.





