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НовостиОбщество

Малая родина губернатора после праздников нуждается в восстановлении (ФОТО)

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04 января 2017 г., 12:37
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Малая родина губернатора после праздников нуждается в восстановлении (ФОТО)

«Тербунский Петергоф» сейчас в руинах.

То, что после новогодних гуляний населенным пунктам предстоит генеральная уборка – известный факт. Брошенными елками на местах бывших новогодних базаров никого уже не удивишь. А вот Тербунам после гуляний-2017 предстоит и ремонт.

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Одну из местных достопримечательность – скульптурные фигурки львов у моста, ведущего в главный парк райцентра, не только повалили, в снег, но и разбили кирпичные постаменты. Видимо, чтобы никто не сомневался, что гуляли здесь молодцы, силы невиданной.

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В итоге «тербунский Петергоф» сейчас совсем не радует глаз, заставляет думать не о культуре и образованности, а вспоминать слова «вандалы» и «деревня».

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В прежние годы раскрашенных львов тоже часто сбрасывали со своих мест, а еще обрушивали в снег многочисленные скульптуры, расположенные в парке. Впрочем, в этом году полутора-двухметровые фигурки античных богов, атлантов и кариатид устояли на своих местах – власти догадались укрепить их фундаментные основания.

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Отметим, что Тербуны – особое место Липецкой области, которое должно служить примером во многих сферах. Ведь не случайно этот поселок является малой родиной губернатора региона и мэра Липецка.

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Теги новости: Тербуны
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Ваши комментарии
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!!!
04 января 2017 г., 13:50
Любопытный,
а какое отношение эти дикари имеют к человечеству и "воротам"? Я думаю они неудачные результаты опытов с гипофизом профессора Ф.Ф. Преображенского. Так что на малую родину.
Любопытный
04 января 2017 г., 13:45
!!!, это Вы про малую родину или про те ворота, через которые пришло в мир все человечество?
Петя.
04 января 2017 г., 13:26
Не РАЗУЕТ глаз))? Сами глаза разуйте, дятлы.
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