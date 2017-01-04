Игры для взрослых

И для детей.

Уже четвертое января, наверняка телевизор надоел да и с близкими уже все обсудили. Значит пора вспомнить развлечения из детства. Мы говорим о настольных играх. Во что можно поиграть всей компанией - разбираем в рубрике "Просто все".