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НовостиПозиTиV

Игры для взрослых

Рекомендую
1
04 января 2017 г., 09:36
1
464
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Игры для взрослых

И для детей.

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Игры для взрослых
Уже четвертое января, наверняка телевизор надоел да и с близкими уже все обсудили. Значит пора вспомнить развлечения из детства. Мы говорим о настольных играх. Во что можно поиграть всей компанией - разбираем в рубрике "Просто все".

Теги новости: просто все
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Синий Кардинал
04 января 2017 г., 10:31
Интересные "игры-настолки". На Западе существуют давно. От них пошли РПГ-видеоигры. К несчастью моя компания играет в бутылочки.
Настолки могут быть забавными:
https://www.youtube.com/watch?v=VKBQGIwhX-Y&list=PLamL8Gm6qOp9jm8Apf4RCBfIrqqbUKQd-&index=7
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