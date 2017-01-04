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Игры для взрослых
Рекомендую
1
04 января 2017 г., 09:36
1
464
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И для детей.
Видео
Игры для взрослых
Уже четвертое января, наверняка телевизор надоел да и с близкими уже все обсудили. Значит пора вспомнить развлечения из детства. Мы говорим о настольных играх. Во что можно поиграть всей компанией - разбираем в рубрике "Просто все".
Теги новости:
просто все
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/423114/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">Игры для взрослых</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/423114/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">И для детей.</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/423114/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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Синий Кардинал
04 января 2017 г., 10:31
Интересные "игры-настолки". На Западе существуют давно. От них пошли РПГ-видеоигры. К несчастью моя компания играет в бутылочки.
Настолки могут быть забавными:
https://www.youtube.com/watch?v=VKBQGIwhX-Y&list=PLamL8Gm6qOp9jm8Apf4RCBfIrqqbUKQd-&index=7
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