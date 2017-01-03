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НовостиПогода в Липецке

Температура в Липецкой области понизится и войдет в климатическую норму

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03 января 2017 г., 12:17
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Температура в Липецкой области понизится и войдет в климатическую норму

4 января местами небольшой снег, на дорогах гололедица, среднесуточная температура воздуха ожидается - 7-8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы. По сравнению с прошедшими сутками среднесуточная температура понизится на 5-8 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  4 января в регионе облачно с прояснениями,  небольшие осадки в виде снега, местами метель.  Ветер юго-западный 7-12-м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, при прояснениях до  –14, днем 2-7 мороза.

В Липецке переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью 10-12 мороза,  днем 4-6 мороза.

4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса мороза.

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