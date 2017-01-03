Температура в Липецкой области понизится и войдет в климатическую норму

4 января местами небольшой снег, на дорогах гололедица, среднесуточная температура воздуха ожидается - 7-8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы. По сравнению с прошедшими сутками среднесуточная температура понизится на 5-8 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в регионе облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, местами метель. Ветер юго-западный 7-12-м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, при прояснениях до –14, днем 2-7 мороза.

В Липецке переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью 10-12 мороза, днем 4-6 мороза.

4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса мороза.