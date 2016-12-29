Липчане поздравят всю страну из проруби 31 декабря

Местный клуб любителей зимнего плавания готовится к съемкам.

Липецкая городская общественная организация «Клуб зимнего плавания им. И.В. Франценюка» примет участие в акции масштабом во всю Россию. Как рассказала GOROD48 активист сообщества липецких «моржей» Надежда Катаева, местные любители зимнего плавания выйдут на прямой эфир со всей Россией в рамках проекта НТВ. В последний день года компания решила устроить эфиры из разных уголков России.- С нами планируют связаться по Skype во второй половине 31 декабря. Общение мы будем вести прямо из проруби. Ожидается участие, как минимум, десятка липецких «моржей», - уточнила Надежда Катаева.К слову, точное содержание беседы в прямом эфире неизвестно и самим участникам проекта. Но они готовы передать свои приветы и поздравления всем телезрителям России.