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НовостиОбщество

Эпидемия чумы свиней заставила модернизировать ветеринарные лаборатории Липецкой области

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28 декабря 2016 г., 12:49
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Нагрузка на лаборатории увеличилась вдвое.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в 2016 году на территории региона сложилась напряженная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней среди домашних свиней и в популяции диких кабанов. В связи с этим значительно возросла необходимость увеличения объема лабораторных мониторинговых исследований. Так, если в течение 2010-2015 г.г. количество ежегодных лабораторных исследований составляло около 15 тыс. проб, то в 2016 году поступило более 30 тыс. образцов.

Прогнозируя увеличение объема исследований государственной ветеринарной службой было дополнительно приобретено лабораторное оборудование, производства стран США и Германии. Но также был приобретен отечественный микроскоп.

Лабораторные исследования на африканскую чуму свиней в настоящее время проводятся в ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория», ОГБУ «Лев-Толстовская СББЖ». В 2017 году планируется проведение данных исследований в ОГБУ «Данковская СББЖ»  и ОГБУ «Тербунская СББЖ».
Теги новости: чума свиней,
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жора
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