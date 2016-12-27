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НовостиОбщество

В Липецкой области увеличилась стоимость проезда

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27 декабря 2016 г., 15:01
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В Липецкой области увеличилась стоимость проезда

Повышены цены на электрички.

Управление потребительного рынка и ценовой политики распространило приказ об утверждении нового тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Липецкой области.

Как сообщает пригородная пассажирская компания «Черноземье», с 1 января стоимость зонного проезда составит 18 рублей и 20 копеек. Заметим, что в 2016 году цена аналогичной услуги составляла 17 рублей и 55 копеек. Таким образом, рост стоимости составил 4%.

Напомним, что в Липецкой области действует 20 тарифных зон для пригородных поездов. Если путь от первой до второй составит минимум в 18,2 рубля, то проезд от первой до 20-ой заставит разориться почти на 364 рубля.
Теги новости: Проезд, цена, электричка
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Гость
27 декабря 2016 г., 15:27
Уже вторую неделю новые цены. Твари!
антипут
27 декабря 2016 г., 15:23
да сдохли бы они
я
27 декабря 2016 г., 15:08
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