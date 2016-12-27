В Липецкой области увеличилась стоимость проезда

Повышены цены на электрички.

Управление потребительного рынка и ценовой политики распространило приказ об утверждении нового тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Липецкой области.Как сообщает пригородная пассажирская компания «Черноземье», с 1 января стоимость зонного проезда составит 18 рублей и 20 копеек. Заметим, что в 2016 году цена аналогичной услуги составляла 17 рублей и 55 копеек. Таким образом, рост стоимости составил 4%.Напомним, что в Липецкой области действует 20 тарифных зон для пригородных поездов. Если путь от первой до второй составит минимум в 18,2 рубля, то проезд от первой до 20-ой заставит разориться почти на 364 рубля.