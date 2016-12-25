Архимандрит Евфимий (Максименко) официально стал епископом Усманским

Патриарх Кирилл завершил поэтапный чин епископской хиротонии возможного премника митрополита Никона - Евфимия (Максименко)Как сообщает официальный сайт РПЦ, сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святителя Спиридона Тримифунтского ― Патриаршего подворья в Нагатинском Затоне Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме, во время которой была совершена хиротония архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа Усманского, викария Липецкой епархии.
Напомним, на заседании Священного Синода, состоявшемся 21 октября были рассмотрены вопросы о назначении викарных архиереев в ряд епархий, в том числе в Липецкую. Викарием Липецкой епархии с титулом «Усманский» был избран игумен Евфимий (Максименко). Затем, 23 октября, в Преображенском храме Липецка он был возведен в сан архимандрита. 2 декабря прошло наречение архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа Усманского. Сегодня Патриарх завершил поэтапный чин хиротонией. Таким образом, прошло введение Евфимия (Максименко) в официальный статус епископа.
В местных православных кругах говорят, что речь идет о подготовке возможного преемника руководителя Липецкой и Задонской епархии и Липецкой Митрополии - Митрополиту Липецкому и Задонскому Никону (Васину). На пенсию высшее духовенство отправляется в 75 лет, после чего срок их службы продлевается или не продлевается решением Патриарха. Митрополиту Никону буквально на днях исполнилось 75 лет и ближайший Синод рассмотрит вопрос ухода или не ухода владыки на покой.
Присвоение же викарию Евфимию титула "епископ Усманский" - соблюдение формальности. По данным источников GOROD48, речи о создании новой епархии в митрополии не идет. Не ведется речи и о том, что митрополит Никон обязательно уйдет на заслуженный отдых. Однако в РПЦ принято заботится об иерархическиое преемственности, и новый епископ по-сути будет "правой рукой" и первым помощником митрополита Никона до определенного времени. Впрочем, для того, чтобы Евфимий (Максименко) возглавил митрополию, ему не хватает административного опыта. По бюрократической традиции РПЦ принято, что правящий архиерей должен владеть опытом руководства епархией, прежде чем возглавить митрополию. Поэтому, в случае ухода митрополита Никона на покой, первым претендентом на его церковную должность может являться епископ Елецкий и Лебедянский максим (Дмитриев). Но, в любом случае, последнее слово в кадровых вопросах высших иерархов РПЦ за священным Синодом и Патриархом Всея Руси.
Игумен Евфимий (Максименко) родился 30 апреля 1975 года в городе Глухове Сумской области. После окончания средней школы поступил в Глуховское медицинское училище, по окончании которого работал заведующим фельдшерского акушерского пункта с. Белокопытово Сумской области.
В 1994 году поступил в Глуховский государственный педагогический университет. В 1996 году поступил в число братии Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря, где несет послушание по настоящее время.
В 2004 году закончил Воронежскую Духовную семинарию, а в 2016 году – Московскую Духовную Академию. В 2011 году назначен благочинным по монастырям Липецкой епархии.
По благословению Правящего архиерея курирует вопросы строительства и реставрации храмов Липецкой епархии.
Игумен Евфимий (Максименко) является также членом общественного совета при УМВД и Прокуратуры России по Липецкой области.