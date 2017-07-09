Жестяную банку приняли за взрывчатку

Экстренные службы были стянуты сегодня на улицу Терешковой.

Рядом с одним из домов, в котором расположен парфюмерный магазин, был обнаружен подозрительный пакет с металлическим контейнером внутри.



Посетителей и продавцов магазина эвакуировали из помещения, а подозрительный пакет обследовали. В нем оказалась жестяная банка из-под чая.

