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В Кремле высказались о возможности встречи президентов России и Украины 9 мая в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил желание встретиться. По словам Зеленского, все идет к тому, что эта встреча состоится.
Деталей о месте и времени возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока деталей нет", - сказал он в ответ на вопрос, где и когда может состояться российско-украинский саммит.
Ранее 26 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с российским коллегой. По словам Зеленского, "все идет к тому, что встреча состоится". Он добавил, что Ермаку поручено найти "взаимопонимание с администрацией президента Путина", определить сроки и место, где лидеры могли бы встретиться.
Путин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил, что в последнее время Киев предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, уточняя, что речь идет о ряде проблем двусторонних отношений, отношения к Русской православной церкви, к русскому языку. Зеленский сегодня сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка и вопроса церкви, отметив, что никаких проблем с этими вопросами на Украине нет, - передает РИА Новости.