В мире

9 минут назад

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

24

Самолет Celera 500L, который имеет форму пули и разработками которого уже около 10 лет секретно занимается американская компания Otto Aviation, заметили в аэропорту Южной Калифорнии в США. Об этом сообщил портал The War Zone.

По информации издания, испытания усовершенствованной модели самолета уже были проведены, а сейчас идет подготовка Celera 500L к первому полету. При этом назначение разработки неизвестно, но портал считает, что это изменит рынок коммерческих авиаперевозок.

Как пишет «Газета.ру», самолетом будет управлять один летчик, при этом он сможет взлетать с любого аэродрома. Celera 500L сможет развивать скорость свыше 800 км/ч, а расход топлива составит примерно 4 л на 50–70 км.

Источник:iz.ru

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