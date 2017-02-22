В Липецкой области сняли с поезда убийцу пенсионера

Грабитель, убивший пенсионера в станице Тамань и открывший стрельбу в его сына, пытался уехать в Санкт-Петербург.

Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Старотитаровской. Он обвиняется в убийстве 85-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ), покушении на убийство его 59-летнего сына с целью скрыть другое преступление (ч.3 ст.30, п.«а,к» ч.2 ст.105 УК РФ), краже (ч.1 ст.158 УК РФ), а также незаконной переделке и хранении оружия (ч.1 ст.223 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ).



Установлено, что между обвиняемым и 85-летним мужчиной ранее имелся спор. По версии следствия, вечером 12 июня 2016 года обвиняемый прибыл к дому пенсионера в станице Тамань, где произвел в него из имевшегося при себе обреза самодельного гладкоствольного ружья выстрел в голову, от которого тот скончался на месте. Обыскав домовладение, он похитил 100 тысяч рублей. Подойдя к входной двери и открыв ее, он увидел сына пенсионера. Не желая быть изобличенным, злоумышленник произвел выстрел в мужчину, причинив ему дробовое ранение плеча, после чего скрылся. Пострадавший сумел самостоятельно вызвать сотрудников правоохранительных органов и скорой медицинской помощи, которые по приезду госпитализировали его.



Злоумышленника удалось задержать в Липецкой области, где он был снят с поезда, следовавшего в Санкт-Петербург.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



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