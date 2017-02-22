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В Липецкой области от простуды умерла второклассница

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#ОРВИ #грипп #пневмония
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В Липецкой области от простуды умерла второклассница

Школьницу лечили дома от ОРВИ.

В Грязях, предположительно, от пневмонии умерла второклассница. Как рассказали GOROD48 в отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области, причина смерти 10-летней девочки ещё устанавливается, и диагноз пневмония — далеко не окончательный. При этом в управлении Роспотребнадзора добавили, что грипп у девочки не был выделен.

Как рассказала GOROD48 главный консультант Отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Татьяна Мальцева, в Грязях, действительно, зафиксирован летальный случай: погибшая девочка несколько дней лечилась дома от ОРВИ. Причём родители не занимались самолечением — на дому второклассницу посещал участковый педиатр. Окончательный диагноз девочки, ставший причиной гибели ребёнка, сейчас устанавливается.
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#ОРВИ #грипп #пневмония
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Комментарии (5)

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Гость

3 минуты назад
Гнать паганой метлой половину педиаторов надо уже давно в Липецке ситуация ни лучше в первую поликлинику вообще обращаться опасно выписывают на 3000 лекарств которые даже по возрасту давать нельзя.
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Лекарь

26 минут назад
По смотришь по ящику какой-нибудь NatGeo-на западе собашкам искусственные хвостозаменители проливают.В путинской рашке ДЕТИ в 21 веке умирают...Как в племенах берберов в Африке.И только и слышишь как у нас абсолютно все только УЛУЧШАЕТСЯ. А гор-обл здравам только новые Toyota с примочками и нужны,им не до здоровья простых людей и даже детей.И опять хотят в 18 ещё на 10 лет на троне остаться... Вот бабы и думайте-рожать в этой стране или может менять коре-чего и кой-кого нужно.Не болейте!
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ольга

39 минут назад
Чужие дети никому не нужны! Все борятся за показатели ,за пермию,за зарплату..... Очень жаль,что чеовеческая жизнь стала дешевле финансового благополучия!!!! Для кого-то зарплата ,а для кого то навсегда потеряный смысл жизни...бедные родители...Царствие небесное малышке....Люди, опомнитесь -жизнь одна!!! Не меняйте ее на деньги. Директору школы теперь жить с показателями успеваемости и с загубленной детской жизнью.....
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Юлия

43 минуты назад
Лучше бы занимались самолечением. В наше время сейчас врачи одно недоразумение.
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Людмила

51 минуту назад
Ну что, Роспотребнадзор, всё у вас и сейчас хорошо? Эпидпорог не достиг нужной планки! Директора школ как хотите поступайте! Хотите закрывайтесь, хотите учитесь! Лишь бы Вы в стороне! Мочалову слишком велика ответственность закрыть все школы! Действительно ответственность не по хребту! Что-то Павлов умолк! Особая благодарность тем директорам, которые осознали всю опасность ситуации и закрыли школы на карантин!
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