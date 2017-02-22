В Липецкой области от простуды умерла второклассница

Школьницу лечили дома от ОРВИ.

В Грязях, предположительно, от пневмонии умерла второклассница. Как рассказали GOROD48 в отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области, причина смерти 10-летней девочки ещё устанавливается, и диагноз пневмония — далеко не окончательный. При этом в управлении Роспотребнадзора добавили, что грипп у девочки не был выделен.



Как рассказала GOROD48 главный консультант Отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Татьяна Мальцева, в Грязях, действительно, зафиксирован летальный случай: погибшая девочка несколько дней лечилась дома от ОРВИ. Причём родители не занимались самолечением — на дому второклассницу посещал участковый педиатр. Окончательный диагноз девочки, ставший причиной гибели ребёнка, сейчас устанавливается.