12 минут назад
Липчанин забил сожительницу до смерти банкой с соленьями
Пара начала пить с утра.
По данным следствия, утром 9 февраля подозреваемый, находясь в своей квартире в 15 микрорайоне распивал спиртные напитки с сожительницей. Мужчина ушел на работу, а затем вернулся с новой порцией спиртного. В состоянии алкогольного опьянения между сожителями произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры жестоко избил женщину. Удары наносились всем, что подворачивалось под руку, в том числе и банкой с соленьями. С закрытой черепно-мозговой травмой потерпевшая была госпитализирована в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.
По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. При допросе он признал свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.