Липчанин забил сожительницу до смерти банкой с соленьями

Пара начала пить с утра.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о смерти 27-летней уроженки Волгоградской области заключен под стражу 30-летний житель областного центра, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть), об этом сообщает пресс-служба Следственного управления.По данным следствия, утром 9 февраля подозреваемый, находясь в своей квартире в 15 микрорайоне распивал спиртные напитки с сожительницей. Мужчина ушел на работу, а затем вернулся с новой порцией спиртного. В состоянии алкогольного опьянения между сожителями произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры жестоко избил женщину. Удары наносились всем, что подворачивалось под руку, в том числе и банкой с соленьями. С закрытой черепно-мозговой травмой потерпевшая была госпитализирована в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. При допросе он признал свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.